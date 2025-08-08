『現役歌王JAPAN』 本選第1次戦、衝撃の幕開け！そして今週、涙の結果が待つ--。

株式会社ＢＳ日本

BS日テレで毎週日曜放送中の韓国式サバイバルオーディション番組『現役歌王JAPAN』。

8月3日（日）に放送された第3回では、ついに本選がスタート！

本選からさらに厳しくなったルール「1対1の1曲バトル」では、1曲を2人で分けて歌い、より優れたパフォーマンスを見せた1人だけが生き残ります。

ミッション曲をめぐってすれ違うボーカルスタイル。音域の違い、表現のズレ、そして譲れない個性がぶつかり合うステージは、緊張感に満ちています。

実力者同士の激突に、審査員からは「甲乙つけがたい」「どちらも残したい」といった声が上がる場面もあり、選定の難しさが際立ちました。

そして今週、8月10日（日）午後3時45分から放送の第4回では、8組のバトルがついに決着。全16人のうち勝利した8人だけが次のラウンドへ進出し、敗れた8人の運命やいかに…。

合格と脱落が交錯するその瞬間、男たちの熱い涙がこぼれ落ちる--。

「本選第1次戦」第2弾もぜひお見逃しなく！

(C)CREA STUDIO, 現役歌王JAPAN製作委員会

【番組名】

「現役歌王JAPAN」

【放送スケジュール】

8月10日（日）午後3時45分 第4回放送

毎週日曜放送＜全6回＞

【放送局】

ＢＳ日テレ

TVerで見逃し配信あり

【出演者】

＜ＭＣ＞

BIGBANG D-LITE（テソン）

＜出場者＞

海蔵亮太、川合結人、木本慎之介、竹中雄大、伊達悠太、中村悠太、西中葵、

二見颯一、松岡卓弥、矢田佳暉、JIN PARK、Juni、Masaya、Shin、SHU、TAKUYA

【写真クレジット】

(C)CREA STUDIO, 現役歌王JAPAN製作委員会

【番組公式ＨＰ】

https://www.bs4.jp/genekikaojapan