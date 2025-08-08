COCCINELLE(コチネッレ)がギリシャ・ミロス島にて初のインスピレーショントリップを開催

Hunter Japan株式会社

この度、イタリア・パルマ発イタリアンレザーバッグ・アクセサリーブランド“COCCINELLE(コチネッレ)”は、ギリシャ・ミロス島のパリオホリ湾を望むレストラン「Sirocco Volcanic（シロッコ・ヴォルカニック）」とパートナーシップを結び、各国からゲストを招いたインスピレーショントリップを開催いたしました。

このプロジェクトは、2025年6月から10月までの夏季シーズンを通して開催を予定。COCCINELLEのバッグと共に、エレガントで洗練された世界観がミロス島の唯一無二の空気感と融合し、Sirocco Volcanicを訪れるゲストに忘れられない体験を提供します。

第一回目の開催となった6月には世界各国から14名のゲストが来場。日本からは後藤久美子とジャン・アレジの娘で、自身も俳優・モデルとしても活躍するエレナ・アレジ・後藤が参加しました。

コチネッレ ミルサ デニム ミディアム \59,400 (inc. tax) https://coccinellejapan.com/products/e1C-ME ミニ \56,100 (inc. tax) https://coccinellejapan.com/products/e2

レストラン内外は、COCCINELLEならではのムードで構築され、やわらかで繊細なトーンが空間を調和。

親密で深くエレガントな雰囲気を生み出し、現代的なデザインとギリシャならではの魅力をバランスよく融合し、洗練された空間が完成しました。

このパートナーシップを記念し、ミロス島の中心地であるアダマス港にも、 COCCINELLEの特設スペースが新たにオープン。

モダンなフェミニニティの多様な側面を優雅に表現するアクセサリーが揃い、夏のひとときをよりスタイリッシュに演出します。

より多くの訪問者が、COCCINELLEの最新コレクションを直接手に取り、体験できる機会が広がります。

- POPUP INFORMATION

大丸梅田店 POPUP SHOP

会期：8月13日（水）～11月25日（火）

営業時間：10:00～20:00

場所：大丸梅田店 3階 インターナショナルブティック

限定販売アイテム： COCCINELLE C-ME / BRUNETTE

※バッグご購入者にはレザーチャームの数量限定ノベルティあり

\68,200 (inc. tax)※大丸梅田店限定アイテム- COCCINELLE（コチネッレ）について

1978年イタリア・パルマの丘にある太陽が降り注ぐ美しい街 サーラ・バガンツァにて創業された、イタリアンレザー バッグ・アクセサリーブランド。コチネッレのモノづくりは、地元のタンナーから仕入れた高品質なイタリアンレザーを使い、女性によるデザイナーチームによって紙にスケッチされることからはじまります。そして、熟練された革職人らの手によって細部に至るまで慎重に作り上げられることで、時代に合わせたトレンド感のあるデザインと共に、耐久性に優れた高品質のアイテムが出来上がるのです。

コチネッレは『手の届くラグジュアリー』であることを志し、洗練された高品質なレザーバッグとアクセサリーを提供し続けます。