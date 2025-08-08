韓国発メイクブランド「2aN」、ブランドアンバサダーに次世代ガールズグループ『Hearts2Hearts』を起用！

WONDER LINE Co.,Ltd.

韓国発の大人気カラーメイクアップブランド「2aN（トゥーエーエヌ）」の日本総代理店である

WONDER LINE株式会社（本社：東京都渋谷区）はこのたび、ブランドの世界観を体現するアンバサダーとして、注目のガールズグループ『Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）』を起用したことを発表いたします。

「2aN」は、それぞれが自由に、好きな製品を使い、パーソナルカラーに縛られず、“自分らしいメイク”を楽しめることを大切にしています。

誰かの正解ではなく、自分の感性で「かわいい」「きれい」を選べる。

そんな“感覚で選ぶメイク”を叶える、韓国発のメイクブランドです。

今回起用した『Hearts2Hearts』は、Z世代を中心に圧倒的な支持を集める韓国の8人組次世代ガールズグループ。SMエンタテインメント所属。その多面的な魅力と、自由に“好き”を表現するスタイルが、2aNのブランドフィロソフィーと高く共鳴しました。今後はHearts2Heartsとのタイアップを通じて、新製品のローンチやキャンペーンなど、

さまざまな形で“自分らしさを楽しむメイク”の提案を強化してまいります。

■出演者プロフィール

【Hearts2Hearts】

SMエンターテインメント所属の8人組ガールズグループHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が 、2025年2月24日に1stシングル「The Chase」で待望のデビュー！ SMがaespa以来、約5年ぶりに送り出す女性アイドルグループとして、世界中が大注目。

■ブランド概要

「2aN」は、それぞれが自由に、好きな製品を使い、パーソナルカラーに縛られず、“自分らしいメイク”を楽しめることを大切にしています。

誰かの正解ではなく、自分の感性で「かわいい」「きれい」を選べる。

そんな“感覚で選ぶメイク”を叶える、韓国発のメイクブランドです。

■商品概要

ベターミーアイパレット １色 2,200円（税込)

ピュアグラッシュハイライター １色 1,430円（税込)

デュアルチーク 2色 1,870円（税込)

グレイズバウンシングティント 2色 1,540円（税込)

カラープレイデュアルライナー ５色 1,540円（税込)

ロングウェアリングファンデーション 4色 1,650円（税込)

ZOZO先行発売！ :https://zozo.jp/brand/2an/

■「2aN」公式SNS

Instagram :https://www.instagram.com/2an_official_jp/X :https://x.com/2an_official_jp

■関連情報

各種「2aN」関連ニュース

表参道ヒルズPOPUP :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000153.000013975.htmlなえなの×いむたん ViViイベント :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000149.000013975.html

WONDER LINE株式会社

【日本総代理店】

本社所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル8階