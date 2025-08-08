川崎フロンターレ「海豚(ふろん太)の日」に川崎港ブースが出展します！

川崎市

川崎市は、川崎フロンターレが実施するイベント「海豚（ふろん太）の日」に、川崎港のブースを出展します。

川崎港の魅力を知っていただくため、川崎港ならではの企画として、冷蔵コンテナに入ることができる「コンテナ冷蔵体験」、ビーチバレーの暑さ対策を体験する「ビーチバレー暑熱対策体験」、川崎マリエンのグッズ販売や缶バッジづくりワークショップを行う「川崎マリエンの魅力紹介」の3つのブースを展開します。

夏といえば海、海といえば海豚（イルカ）。海豚といえば、やっぱり“ふろん太”。今年もUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuが夏の楽園に大変身するイベント「海豚の日」が行われ、川崎港ブースを会場内の「かわさき海ランド」エリアに出展します。夏の素敵な思い出づくりに、ぜひお越しください。

日 時

令和７年８月９日（土）１４時３０分～１８時３０分（荒天中止）

※「2025明治安田J1リーグ 第25節 川崎フロンターレ対アビスパ福岡」開催日

場 所

Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（川崎市中原区等々力1-1）

ブース１.：冷！コンテナ冷蔵体験！

川崎港では、みなさんの生活を支える様々なモノをコンテナに載せて運んでいます。

このブースでは、冷蔵・冷凍機能が付いているコンテナに実際に入って、その機能を体験します。

真夏にマイナス10度の世界を体感！！

※床に凹凸があるため、ヒールなどでは入れません。

※コンテナ内には飲食物の持ち込みはできません。

【参加費】無料

【出展主体】川崎市、川崎港振興協会、

川崎港運協会、川崎海事広報協会

ブース２.：涼！暑さに打ち勝て！ビーチバレーの暑熱対策体験

真夏の競技・暑さと戦う「ビーチバレー」で利用している暑熱対策（冷水プール、ミストファン）を体験できます！

「涼」スポットへ、ようこそ。

「アスリートに挑戦！ジャンプ体験」も実施予定です。

【参加費】無料

【出展主体】川崎市、ビーチバレーボールＮＴＣ競技別強化拠点、川崎港振興協会

ブース３.：COOL！× 川崎マリエン × 川崎港

川崎港、そして港と海を一望できるランドマーク「川崎マリエン」。その魅力を紹介します。

オリジナルグッズ販売や、川崎マリエンのキャラクター「川丸くん」の缶バッジづくり（数量限定／先着順）も実施します。

【出展主体】川崎市、川崎港振興協会、

ビーチバレーボールＮＴＣ競技別強化拠点

※川崎フロンターレ「海豚の日」は、「かわさき沖縄まつり」「かわさき海ランド」「水合戦エリア」の3つのエリアで構成されています。

詳細については下記ホームページを御参照ください。

https://www.frontale.co.jp/info/2025/0728_8.html

（参考）川崎港の概要

川崎港は「国際戦略港湾（国際競争力の強化を重点的に図る必要がある港湾で、国内では、東京港、横浜港、川崎港、大阪港、神戸港の５港）」に指定されています。令和６年の輸出額は１兆２，６９２億４４百万円、輸入額は２兆８，７４１億６１百万円です。取扱貨物は主にLNG、原油などの燃料のほか、完成自動車などがあります。

※川崎港について詳しくは、下記ホームページを御参照ください。

https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-6-1-0-0-0-0-0-0-0.html

（参考）川崎マリエンについて

「川崎マリエン」は、神奈川県川崎市川崎区東扇島にある公益社団法人川崎港振興協会が指定管理者として管理運営を行う会館で、市民と川崎港の交流を深めるため川崎市によって造られたコミュニティー施設の愛称です。（正式名称・川崎市港湾振興会館：川崎市川崎区東扇島38-1）

地上51mの展望室からは360度のパノラマビューをお楽しみいただけます。航空写真を使用したジオラマも人気です。午後9時まで利用できるので、工場夜景も眺めることができます。平成26年に日本夜景遺産にも認定されました。

このほか、テニスコートやキャンプ場、バーベキュー場など、スポーツやアウトドアも楽しむことができる施設です。

公式試合も行われるビーチバレーコートは、一般の方も利用することができます。

※川崎マリエンについては、下記ホームページを御参照ください。

https://www.kawasakiport.or.jp/

問合せ

川崎市港湾局港湾振興部誘致振興課 渡邉

電話 044-200-3072