TRESがベルテックス静岡とユニフォームサプライヤー契約を締結

株式会社トレスが運営するスポーツウェアブランド"TRES SPORTS WEAR"は、2025-2026シーズンよりベルテックス静岡とユニフォームサプライヤー契約を締結いたしました。

ベルテックス静岡について

ベルテックス静岡は、静岡県静岡市をホームタウンとする静岡県唯一の男子プロバスケットボールクラブです。B.LEAGUE B2 西地区に所属、森高大ヘッドコーチのもと「超攻撃的チームディフェンス」を掲げ、静岡にワクワクを届けるべく活動しております。2025-26シーズンのスローガンは「NOBRAKE!」。止まることなく最高速で突き進み、B2優勝を目指して駆け抜けます。スポーツで、日本一ワクワクする街へ。

TRESについて

TRESは、バスケットボールやフットボール、ランニングなど多種目のユニフォームを手がける総合ユニフォームメーカーです。2011年の創業以来、約100万着を提供し、品質・デザイン・価格のバランスに優れた製品を展開しています。現役・元アスリートが多く在籍していることを強みとし、プレイヤー目線での提案が可能です。「着る人の思い」を大切に、スポーツを通じた価値創出を目指しています。

公式HP https://tres.co.jp/basketball/(https://tres.co.jp/basketball/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=veltexshizuoka2526)

公式Instagram https://www.instagram.com/tres_basketball/?hl=ja