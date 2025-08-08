【初公開カットあり】元SKE48・北野瑠華ドラマコラボ写真集の表紙＆タイトル解禁！2025年8月29日（金）発売
ドラマ『グラぱらっ！』で主演をつとめる元SKE48・北野瑠華のドラマコラボ写真集の表紙が解禁！
グアムのプールで魅せたビキニカットに、北野が演じるキャラクターのイラストを配した斬新な表紙に。
また、写真集のタイトルは「グラぱらっ！」に決定!!
『SKE48』出身でグラビアでも注目を集める北野瑠華が、8月29日(金)に発売する、自身が初主演をつとめるドラマ『グラぱらっ！』とのコラボ写真集の表紙＆タイトルが解禁。
表紙は、グアムにあるホテルのプールサイドで撮影したビキニカットに、北野が演じる『グラぱらっ！』のヒロイン・葛木さくらのイラストを配した斬新なものになっている。
写真集お渡しイベントの開催も決定
8月30日 (土)に東京の書泉ブックタワー、8月31日(日)に名古屋の星野書店 近鉄パッセ店と大阪のTSUTAYA EBISUBASHIにて開催される。
【8/30東京・書泉ブックタワー】
https://t.livepocket.jp/e/fw6yf
【8/31名古屋・星野書店 近鉄パッセ店】
https://hoshinoshoten.jp/event/kitanorukaevent-4/
【8/31大阪・TSUTAYA EBISUBASHI】
https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12919448657.html
写真集公式X（@graparaofficial(https://x.com/graparaofficial)）では、先行カットとお渡しイベント情報が公開されている。
【北野瑠華・コメント（再掲）】
◆写真集ロケの感想
人生初のグアムでした！ グラビア撮影で海外に行くのも今回が初めてだったので、全てが新鮮でとても楽しく撮影できました！ それに、外での撮影の時に通りすがりの現地のおじさんが「Beautiful girl！」って声をかけてくれたり、撮影している様子を車を停めて見てくれたりする方がいて現地ではモテモテでした！ とてもいい気持ちで撮影できました！ 私、グアムでモテるかもしれません！
◆写真集の見どころ
今回の写真集は、みなさんが普段見る写真集とは違い、ドラマでは描かれていない物語の続きを見られるような写真集になっています。今回のために『グラぱらっ！』原作の桂あいり先生が絵コンテを描いてくださり、ここでしか見られない葛木さくらの物語がたっぷりと詰まっています。写真集を見ているのにマンガを読んでいるような新しい感覚になりそうな予感！ 是非新しい『グラぱらっ！』の世界を楽しんでください！
◆読者へのメッセージ
ドラマ『グラぱらっ！』で葛木さくらを演じました、北野瑠華です。今回の写真集はドラマでは描かれていない、新しい葛木さくらの物語が見られる作品になっています。マンガのようにセリフやさくらの心の声は描かれていませんが、ページをめくるたびにまだ出会ったことないさくらに出会えるはずです。何度も見返して、ここでしか見られないさくらの物語を是非受け取ってください。そして感想もたくさん聞かせてくださいね！
【プロフィール】
北野瑠華（きたの・るか）
1999年5月25日生まれの26歳。岐阜県出身。2024年に『SKE48』を卒業し、女優・タレントとして幅広く活動中。初主演をつとめるドラマ『グラぱらっ！』（ABCテレビ/関西ローカル）が放送中（毎週日曜深夜0:10～ ABCテレビでの放送後、TVerで見逃し配信、DMM TVでは独占見放題配信）
【書籍概要】
■タイトル：北野瑠華ドラマコラボ写真集「グラぱらっ！」
■発行：講談社
■発売日：2025年8月29日
■定価：3,300円（税込）
■ISBN：978-4-06-540509-3
■写真集公式Xアカウント：@graparaofficial(https://x.com/graparaofficial) ※記事への掲載・Xでのメンション投稿を是非お願いいたします
【Amazon】
https://amzn.to/3HlpLcM
【楽天ブックス】
https://books.rakuten.co.jp/rb/18294163/?l-id=search-c-item-text-01
