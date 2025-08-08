「関口メンディー×GOLDNRUSH PODCAST」公開収録イベントレポート

株式会社TSTエンタテイメント

株式会社TSTエンタテイメント（東京都新宿区、代表取締役社長：都甲 義教）が運営する東急歌舞伎町タワー（以下、本施設）は、2025年7月6日（日）に日本で活躍する多文化人をゲストに迎えるビデオポッドキャスト番組『GOLDNRUSH PODCAST』の公開収録イベント（以下、本イベント）を開催しました。

本施設は、多様な人々、カルチャーが交差する新宿・歌舞伎町を舞台に、“好きを極める”をコンセプトに掲げ、国内外問わずお客さまにお楽しみいただけるよう、音楽や映画、アニメ、スポーツから日本のお祭りまで、さまざまなジャンルのエンターテインメントコンテンツをお届けしてきました。

今回は、本施設初となるビデオポッドキャスト『GOLDNRUSH PODCAST』公開収録イベントを実施。日本人とカメルーン人とのミックスルーツを持つクリエイター・起業家のIsaac Y. TakeuがMCを務めるこの番組は、チャンネル設立から3年を迎え、初となる全国ツアーの開催が決定。それを記念し、ツアーのスタートを飾るトークイベントを東急歌舞伎町タワー2F「新宿カブキhall～歌舞伎横丁」にて公開収録しました。

ゲストには関口メンディーが登場。「同じブラックルーツとして憧れを感じていた」というIsaacと、GOLDNRUSH PODCASTのファンだったというメンディーが、自身が歩んできたキャリアや、自分らしさなどをトークテーマに、アイデンティティを語り合いました。

ナイジェリア人の父と日本人の母を持ち、世界をまたぐアーティストを目指し活動中のメンディー。「見た目の違いを周囲にいじられて傷ついたり、コンプレックスを感じたりはありました」と語りながらも、世界的アーティストを目指す今、自分中に生まれる気持ちに一つひとつ丁寧に向き合った経験談は、すべての人の心に刺さる言葉でした。

トーク内容は『GOLDNRUSH PODCAST』にて、8月10日20時より公開。

URL：https://open.spotify.com/show/0RN0KQWRDGNkcyG5LEufDW?si=617fb37daeb14510&nd=1&dlsi=2c6ff181c3dd4d70(https://open.spotify.com/show/0RN0KQWRDGNkcyG5LEufDW?si=617fb37daeb14510&nd=1&dlsi=2c6ff181c3dd4d70)

今回東急歌舞伎町タワーでは、自社メディア「MUSH UP」にて関口メンディーの独占インタビューも実施。ソロ活動として初となるEP『R777』に込めた想い、また歌舞伎町の街について語っていただきました。

インタビュー内容は下記より、8月10日20時公開。

URL：https://mashup-kabukicho.com/article/17137

Isaac Y. Takeu

1997年札幌市生まれ。カメルーン人の父と日本人の母を持つクリエーター・起業家。”多文化人が活躍する日本社会を創る”というビジョンを掲げ、様々なジャンルの多文化人をゲストに迎えるビデオポッドキャスト番組"GOLDNRUSH PODCAST"を運営、ホストも務めている。現在、SNSの総フォロワー数は40万を超える。

https://www.instagram.com/isaacytakeu/

関口メンディー

1991年アメリカ生まれ。ナイジェリア人の父と日本人の母を持ち、日本体育大学在学中に芸能界入りし、EXILE、GENERATIONSのメンバーに。俳優やバラエティでも存在感を発揮。2024年6月にすべてのグループを脱退し、所属事務所を退社。現在は世界をまたぐアーティストを目指し活動中。

https://www.instagram.com/mandysekiguchi7jr/

〈株式会社TSTエンタテイメント〉

株式会社TSTエンタテイメントは、東急歌舞伎町タワーにおけるエンターテイメント施設の企画・運営を目的とした、東急株式会社および株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの合弁会社です。



会社名：株式会社TSTエンタテイメント

本社所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町一丁目２９番１号

事業内容 ：エンターテイメント施設の企画・運営及びそれに関する事業

HP：コーポレートサイト https://tst-ent.co.jp/

東急歌舞伎町タワー公式サイト https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/