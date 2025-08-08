株式会社Vectorane、最大41％OFFサマーセールと同時に超小型純水器「PICO」を数量限定で再販開始

Vectorane

洗車用純水器や高性能クロス、コーティング剤などを展開する株式会社Vectorane（本社：〒660-0076 兵庫県尼崎市大島1-24-52-1F、代表取締役：柳谷 由真）は、2025年8月8日（金）20時より、最大41％OFFとなるサマーセールを開催します。今回のセールでは、前回販売時に短期間で完売した人気モデル「超小型純水器 PICO」の数量限定再販も同時に開始いたします。

■ 再販の背景

夏はクルマをきれいに保ちたい方にとって、最も厄介な季節の一つです。気温の上昇と日差しの強さにより、洗車中の水がすぐに乾き、水ジミ（ウォータースポット）が発生しやすくなります。特に濃色車では目立ちやすく、仕上がりに不満を感じる方も少なくありません。

当社の純水器は、水道水に含まれるミネラルや不純物を除去し、乾燥後も水ジミが残らない“純水”を生成することで、炎天下でも美しい仕上がりを実現します。その中でもPICOは、「小型」「軽量」「低価格」を実現したモデルとして、初めて純水器を導入する方や、スペースの限られた環境での使用に最適な製品です。

前回の販売時には、手軽に持ち運べるコンパクト設計、1万円以下の価格、初心者でも簡単に使える接続方式が高く評価され、販売開始から短期間で全在庫が完売しました。今回は多くのお客様の再販希望に応え、数量限定での復活が決定しました。

■ 製品特長（PICO）

軽量＆コンパクト設計 - 片手で持ち運べ、限られたスペースでも使用可能。

拭き取り時間を大幅短縮 - 乾燥後も水ジミが残らず、軽い拭き上げで完了。

高いコストパフォーマンス - 1万円以下で上位機種並みの性能。

簡単接続設計 - ホース直結で工具不要。

■ サマーセール概要

期間：2025年8月8日（金）20:00 ～ 8月15日（金）23:59

割引率：最大41％OFF

対象商品：純水器各種、高品質クロス、コーティング剤、関連アクセサリー

販売ページ：https://vectorane.com/pages/junsuiki

注意事項：PICOは数量限定につき、予定数に達し次第販売終了

■ 株式会社Vectoraneについて

プロユースから生まれた感動をお手軽に

私たちは、自動車コーティングの現場で培った技術と経験をもとに、誰でも簡単に使え、確かな効果を実感できるカーケアグッズを開発しています。

全製品を国内製造し、全国のプロから一般家庭まで幅広く採用される品質を提供。高品質と手軽さを両立し、アフターサポートまで誠実に行っています。

■ お問い合わせ先

株式会社Vectorane

担当：柳谷

E-mail：info@vectorane.com

公式サイト：https://www.vectorane.com/