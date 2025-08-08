¡ÚÎß·×½þ´Ô³Û200²¯±ßÄ¶¡ÛTECROWD64¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê¼ÂÀÓÇ¯Íø²ó¤ê8.0%¡Ë¡¢68¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê¼ÂÀÓÇ¯Íø²ó¤ê8.5¡ó¡Ë¤ÇÇÛÅö¡¦½þ´Ô´°Î»
1¸ý10Ëü±ß¤«¤éÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖTECROWD¡×¤Î64¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê½Ð»ñÁí³ÛÌó3.3²¯±ß¡Ë¤ª¤è¤Ó68¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê½Ð»ñÁí³ÛÌó5.3²¯±ß¡Ë¤¬2025Ç¯8·î8Æü(¶â)¤Ë¸µËÜ½þ´Ô¤ª¤è¤ÓÇÛÅö¶â»ÙÊ§¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TECROWD64¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É ¾ã¤¬¤¤¼Ô¸þ¤±¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¡ÖAMANEKUÀîºêËãÀ¸¡×¡¢68¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¾ã¤¬¤¤¼Ô¸þ¤±¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¡ÖAMANEKU³ë¾þÅì¶âÄ®¡×½þ´Ô´°Î»
TECRA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·ÌîÇî¿®¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖTECROWD¡×¤Î64¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¾ã¤¬¤¤¼Ô¸þ¤±¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¡ÖAMANEKUÀîºêËãÀ¸¡×¤ª¤è¤Ó68¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¾ã¤¬¤¤¼Ô¸þ¤±¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¡ÖAMANEKU³ë¾þÅì¶âÄ®¡×¤¬¡¢2025Ç¯7·î10Æü¤Ë±¿ÍÑ¤ò½ªÎ»¤·¡¢Æ±Ç¯8·î8Æü¤Ë¸µËÜ½þ´Ô¤ª¤è¤ÓÇÛÅö¶â»ÙÊ§¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
64¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÍ¥Àè½Ð»ñÇÛÅö¶â¹ç·×¤Ï25,752,000±ß¡¢ÁÛÄêÇ¯Íø²ó¤ê8.0¡ó¤ËÂÐ¤·¼ÂÀÓÇ¯Íø²ó¤ê¤â8.0¡ó¡¢68¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÍ¥Àè½Ð»ñÇÛÅö¶â¹ç·×¤Ï35,962,083±ß¡¢ÁÛÄêÇ¯Íø²ó¤ê8.5¡ó¤ËÂÐ¤·¼ÂÀÓÇ¯Íø²ó¤ê¤â8.5¡ó¤È¡¢Î¾¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤âÁÛÄê¤É¤ª¤ê¤ÎÍø²ó¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÅª¤Ë¤â¡¢Åö½éÍ½Äê¤É¤ª¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú64¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É³µÍ×¡Û
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¡§TECROWD64¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¾ã¤¬¤¤¼Ô¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¡ÖAMANEKUÀîºêËãÀ¸¡×
±¿ÍÑ´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î11Æü～2025Ç¯7·î10Æü
½þ´ÔÆü¡§2025Ç¯8·î8Æü
½Ð»ñÁí³Û¡§338,900,000 ±ß
ÇÛÅö¶â¡ÊÍ¥Àè½Ð»ñ¼Ô¡Ë¡§25,752,000±ß
¼ÂÀÓÍø²ó¤ê¡§Ç¯8.0¡ó
¡Ú68¥Õ¥¡¥ó¥É³µÍ×¡Û
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¡§TECROWD68¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¾ã¤¬¤¤¼Ô¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¡ÖAMANEKU³ë¾þÅì¶âÄ®¡×
±¿ÍÑ´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î11Æü～2025Ç¯7·î10Æü
½þ´ÔÆü¡§2025Ç¯8·î8Æü
½Ð»ñÁí³Û¡§534,500,000 ±ß
ÇÛÅö¶â¡ÊÍ¥Àè½Ð»ñ¼Ô¡Ë¡§35,962,083±ß
¼ÂÀÓÍø²ó¤ê¡§Ç¯8.5¡ó
TECROWDÇÛÅö¡¦½þ´Ô¼ÂÀÓ¡Ê2025Ç¯8·î8Æü»þÅÀ¡Ë
TECROWD¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¡¢56¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¹ç·×Ìó203²¯±ß¤Î¸µËÜ½þ´Ô¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯8·î8Æü»þÅÀ
½þ´Ô¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊ¿¶Ñ¼ÂÀÓÍø²ó¤ê¤ÏÇ¯10¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½þ´Ô³Û¤Î¿ä°Ü
¢£TECROWD¤ÎÆÃÄ§
Ê¿¶Ñ¼ÂÀÓÇ¯Íø²ó¤ê¡¢3¤Ä¤Î£°
¡Ê£±¡Ë¹â¤¤Íø²ó¤ê
½þ´ÔºÑ¤ß¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Íø²ó¤ê¤Ï10.1%(2025Ç¯8·î8Æü»þÅÀ)¤È¡¢¶È³¦ºÇ¹â¿å½à¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë£³¤Ä¤Î£°
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é4Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ç84ËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁÈÀ®¤·¡¢ÇÛÅöÃÙ±ä¤ä¸µËÜÃÙ±ä¡¢¸µËÜ³ä¤ì¤Ï°ìÅÙ¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ãå¼Â¤Ë±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡ËËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
°ìÈÌÅª¤ÊÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÅÔ¿´¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡Ê½»µï¡Ë¤ò¼ç¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢TECROWD¡Ê¥Æ¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢Åö¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ÜÀß¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÅù¤Î¹â¼ý±×¤Ê°Æ·ï¤òÃæ¿´¤ËÁÈÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥êー¥¹¤ä°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖTECROWD¡Ê¥Æ¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¡×³µÍ×
ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖTECROWD¡Ê¥Æ¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¡×
¢£1¸ý10Ëü±ß¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë·¿¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥µー¥Ó¥¹
¡¡TECROWD¤Ï1¸ý10Ëü±ß¤«¤éÉÔÆ°»º¤ËÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êÊª·ïÁª¤Ó¤«¤é·ÀÌó¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ê·Ú¤ËÉÔÆ°»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡©
¡¡Ê£¿ô¤ÎÅê»ñ²ÈÍÍ¤«¤é½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤¿¶âÁ¬¤Ë¤è¤êÉÔÆ°»º¤ò¼èÆÀ¤·¡¢±¿ÍÑ´ü´ÖÃæ¤ÎÄÂÂß¼ýÆþ¤äÇäµÑ»þ¤ÎÍø±×¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡(¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê½ê´É)¤Ë´ð¤Å¤¡¢Åê»ñ²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
TECROWD TOP :
https://tecrowd.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250809
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TECRA³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-3-1 ¥¯¥¤ー¥ó¥º¥¿¥ïーA4F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·ÌîÇî¿®
»ñËÜ¶â¡§1²¯5660Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¢ ÄÂÂß¡¢ Ãç²ð¡¢ ´ÉÍý¡¢ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡§ https://www.tecra.jp/
ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¼ÔÌÈµö ¿ÀÆàÀî¸©ÃÎ»ö Âè26122¹æ
ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶Èµö²Ä ¿ÀÆàÀî¸©ÃÎ»ö Âè12¹æ
¢¨°Ê²¼¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃµ¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤ÎSNSÅù¤Ç¤Î¾ðÊó¸ø³«¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£