【リンダ リンダ リンダ 4K】公開記念！JOURNAL STANDARDとのコラボアイテムが登場名作青春映画とのスペシャルコラボが発売！

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役CEO：杉村 茂）が運営するJOURNAL STANDARD（以下、JS）より、映画『リンダ リンダ リンダ 4K』とのスペシャルコラボレーションによる限定アイテムを発売いたします。

本コレクションでは、映画の象徴的なタイトル「LINDA LINDA LINDA」をモチーフに、JSが一からデザインを起こした3パターンのTシャツとキャップを展開。作品のロゴとイメージを新たな視点で再構築し、映画ファンはもちろん、ファッションアイテムとしても楽しめるラインナップに仕上げました。

アメリカでは、本作にインスパイアされたガールズバンドが登場するなど、20年経った今でも世界中にファンを持つ伝説的青春映画。その4Kリバイバル公開を記念した、特別なコレクションとなっています。

▼発売情報

EC先行予約開始：2025年8月8日（金）11:00～ベイクルーズオンラインストア(https://baycrews.jp/item/list?q_mtype=0&q_silbl=327586)

POP UP先行販売：2025年8月22日（金）～8月31日（日）JS表参道店（MENS）2階(https://baycrews.jp/store/detail/2519?srsltid=AfmBOopOzIRfx0U3VrX6HTUSR9SPsPw-jrBxg4cbz4Xf1nwO26q29b4v)

問い合わせ先：JS表参道 0364187961

▼一般販売開始：2025年8月29日（金）～

展開店舗：JS表参道（MENS）/新宿Flags店/札幌店/仙台店/ベイクルーズストア 名古屋店/ 難波店

ITEM

T-shirt：\6300＋tax SIZE：S～ＸＬ

CAP：\5000＋tax SIZE：free

『リンダ リンダ リンダ 4K』

1）作品名：『リンダ リンダ リンダ 4K』

2）公開表記：2025年8月22日（金）より、新宿ピカデリー、渋谷シネクイントほか全国ロードショー

3）コピーライト：(C)「リンダ リンダ リンダ」パートナーズ

4）配給：ビターズ・エンド【『リンダ リンダ リンダ 4K』作品情報】出演：ペ・ドゥナ、前田亜季、香椎由宇、関根史織（Base Ball Bear）監督：山下敦弘脚本：向井康介、宮下和雅子、山下敦弘主題歌：「終わらない歌」（ザ・ブルーハーツ）音楽：James Iha製作：「リンダ リンダ リンダ」パートナーズ配給：ビターズ・エンド(C)「リンダ リンダ リンダ」パートナーズ2005年／日本／カラー／114分公式サイト：www.bitters.co.jp/linda4k公式X：@linda_4k公式Instagram：@lindalindalinda4k