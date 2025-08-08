Maker′s Watch Knotから、国内外で支持されてきた「チタニウムソーラークロノグラフ」のアップデートモデルが登場

株式会社Knot

株式会社Knotは、カスタマイズウォッチブランドのMaker's Watch Knotより、新製品「チタニウムソーラークロノグラフ TSC-40」を2025年8月1日(金)に発売いたしました。ソーラーやパワーリザーブなど実用性に優れた機能を備えながら、日常にも溶け込みやすいカジュアルなカラーリングに仕上げ、現代のライフスタイルに寄り添います。

Maker's Watch Knotはソーラーウォッチの新基準を打ち出すべく、独自の視点を取り入れた多彩なモデルを展開してきました。そうした取り組みを象徴するひとつである「TSC-39」は、軽量で非アレル

ギー性を備えるチタニウムケースやクロノグラフ機能、ポップでスポーティなデザインを融合させ、国内外で高く評価されてきました。

今回発売される「チタニウムソーラークロノグラフ TSC-40」は、その「TSC-39」の後継モデルにあたり、機能もデザインもさらなるブラッシュアップを図っています。

◆機能・デザイン

機能面では、新たにパワーリザーブを搭載しました。4時位置のボタンを長押しすると、6時位置にあるインダイヤルの小針が駆動。L（Low）─F（Full）で示された目盛り部分を指し示し、ソーラームーブメントによって蓄えられた電力の残量を確認できます。これにより、不意に電力が切れる心配が減るとともに、“光を電力に替える”というエコでサステナブルな特徴をいつでも意識できるようになります。

デザインは「TSC-39」と同様にカジュアルなテイストを踏襲しつつ、アイボリーを中心とした2トーンをベースカラーに起用し、ナチュラルでクリーンな雰囲気を表現しました。一方、シャープなバーインデックスやソリッドなケースフォルムを用いて“きちんと感”も醸成。中心に据えられた秒針はインダイヤルと同色に仕上げるなど、都会的な洗練をもたらしています。また、ケース径は39mmから40mmへとわずかにサイズアップ。日常使いにおける装着感を損なうことなく、より存在感のある一本へと進化しました。

リューズとプッシュボタンの受け部分には、ローレット加工を取り入れました。金属表面に綾目の溝を彫ったこの加工は、主に滑り止めの目的で加えられるもので、「チタニウムソーラークロノグラフ TSC-40」の機能的な特徴を印象づけるディテールになっています。

都会的でモダンなデザイン性は、暗所でも身近に感じられます。インデックスと針にあしらった蓄光塗料は、各パーツの先端部まで長く塗布。暗所において直線的な明かりが伸び、視認性を確保するとともに洗練された雰囲気を醸し出します。

◆スペック

基本的なスペックの高さも「TSC-39」を受け継いでいます。

ケースには、ステンレスに比べ比重が約1/2と軽量で、錆びにくく、金属アレルギーを起こしにくいチタニウム素材を採用。高度な加工技術でシャープなエッジを形成しています。

また、文字盤の直下に配置した太陽電池ユニットで発電し、二次電池に電気を蓄えて駆動するソーラームーブメントを搭載。一般的なオフィス（500ルクス）であれば、たった約47分で一日動作する分の充電を行えます。

風防には、高硬度でキズに強いサファイアガラスを採用。10気圧の防水性能も備え、長くご愛用いただけます。

Maker's Watch Knotは、細部にいたるまで注力した「チタニウムソーラークロノグラフ TSC-40」で、ソーラーウォッチの新たな境地を提案します。

◆商品詳細

TSC-40TIIVTSC-40TINVTSC-40TIGNTSC-40BKDGTSC-40BKBKケースバック（ブラック）[表: https://prtimes.jp/data/corp/45371/table/94_1_bb5600fbaf8a29aca004701bd0eed8bb.jpg?v=202508090555 ]

