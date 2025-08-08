グローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業（TIB　CATAPULT）～新たに参画する６つの「イノベーションクラスター」が決定～

東京都

東京都は、東京からイノベーションを巻き起こすことを目指し、スタートアップの一大支援拠点「Tokyo Innovation Base」（以下、「TIB」といいます。）を設置し、国内外のスタートアップやその支援者が集い、交流するプラットフォームとして運営しています。

TIBを起点に、成長可能性が高い技術や産業の分野を集中的に支援するため、令和6年度から「グローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業（通称「TIB CATAPULT」）」を実施しています。このたび、新たに本事業に参画するクラスターが決定しましたので、お知らせします。

１ 事業概要

大企業や投資家など複数の事業者による共同体「イノベーションクラスター」が、それぞれのビジネスや技術の領域の強みを活かして、グローバルなスタートアップを育てていくことを支援します。

２ 採択クラスターについて

〇グローバル推進クラスター（※）

※ 有力な海外支援機関（海外大学、海外アクセラレータ等）と連携し、グローバルスタンダードな

支援を強力に行う１者を、「グローバル推進クラスター」として選定しました。

※ 各クラスターの取組の概要は別紙(https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20250808_12_01)をご参照ください。

３ 東京都の支援

４ 今後の主なスケジュールについて

- 東京都はそれぞれの事業者の取組が着実に進むようサポートするとともに、先端技術の実装など、優れた事例の創出を促すため、成果指標の達成状況等に応じた協定金を支払います。- 協定金額は以下のとおりです。[表3: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6019_3_b9a2e31d94e8e7a7a65fea4a6e8d49b1.jpg?v=202508090555 ]- 採択されたクラスターは、東京都との協定締結後、令和９年度末まで（予定）、主に注力領域において、スタートアップに対して具体的な支援を実践します。

（１）キックオフの実施（令和７年９月１９日）

- 各クラスターの活動に関心のあるスタートアップや事業会社等を対象に、各クラスターの取組をご説明します。詳細は決定次第、本事業のウェブサイトに掲載します。

＜本事業のウェブサイト＞

https://tibcatapult.metro.tokyo.lg.jp

（２）各クラスターによる取組の実施（随時）

- 支援先スタートアップの募集、イベントの開催などを予定しています。- 3年間で各クラスター20件以上の協働事例の創出を目指します。

（３）成果報告会の開催（令和８年1月頃）

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。

戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」