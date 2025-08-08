【活動レポート】Nadia Artistのちおりが北海道産玉ねぎ「真白」の産地を訪問、農家の方々との交流会を実施しました

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀 以下「Nadia」）ときたみらい農業協同組合（北海道北見市／代表理事組合長 大坪広則 以下「JAきたみらい」）がタイアップし、北海道産玉ねぎ「真白」の認知・消費拡大を目的に、料理メディア・Nadia（ナディア）（URL：https://oceans-nadia.com/）で人気の北海道在住料理研究家ちおりさんが産地を訪問し、現地の農家の方々と交流会を開催しました。

「真白（ましろ）」の特徴

「真白（ましろ）」は玉ねぎ王国北海道の中でも、北見地方が一大生産地の玉ねぎ。販売期間が7月中旬～8月に限られているので、目にする機会が少ない貴重な玉ねぎです。名前の通り外側までまっしろで、一般的な玉ねぎにくらべて辛みが少なくシャキシャキとした食感が特徴です。水にさらさなくても生で美味しく食べられ、サラダはもちろん、煮ても焼いても美味しく食べることができます。

産地訪問の様子

当日は生産者の方々との交流のほか、収穫体験や倉庫などの見学もさせていただきました。

生産者のみなさまからは、「みずみずしさと優しい甘み、生で食べても美味しい真白をぜひ食べてほしい」とのお話をいただきました。

また、素材の味を味わうにはスライスして、お好みのドレッシングをかけて食べるのもおすすめとのこと、保存は高温を避けて冷蔵庫で保管が好ましいとのことでした。ぜひご参考にしてみてください！

Nadia Artist ちおりさん

■プロフィール

料理メディア「Nadia」で活躍中で北海道在住の人気料理研究家。働く主婦ならではの等身大の料理が人気を呼び、Instagramのフォロワーは40万人超（2025年7月現在）。近著に『家族が笑顔になるちおり弁当』『味に自信あり！ちおり流くり返しつくりたいおかず』（いずれも宝島社）。

■交流会後のコメント

初めて玉ねぎの産地である北見を訪問できました。土作りから植え付け、収穫までとても手間がかかっていることを実感しました。今年の北見は猛暑続きでまとまった雨も降らない中、今季も美味しい玉ねぎを各地に届けてくださってありがとうございます。ぜひ沢山の方に知っていただきたい特産品です。真白玉ねぎの生産者さんは優しくて温かい。愛情と天塩にかけた真白だから格別の美味しさなのだと感じます。大事にいただきます！

「真白」を使ったちおりさん考案レシピ

産地訪問を通じて「真白」の魅力をこれまで以上に学んだちおりさんに、「真白」ならではのレシピを考案いただきました。

レシピ画像真白玉ねぎとカリカリ豚バラの和風パスタ

夏の玉ねぎ北見産の『真白』を使った和風パスタ。辛みが少なく真白ならではのサクサクした食感を活かすため、最後の仕上げに加えます。さらに豚バラのカリカリッとした食感にガーリックのパンチを効かせました。玉ねぎの風味が抜群で、ぜひおすすめしたい1品。



詳細はこちらをご覧ください。

【Instagram▶】@chiori.m.m(https://www.instagram.com/p/DMjh4JzTq65/)

【Nadia内レシピページ▶】https://oceans-nadia.com/user/253470/recipe/507335

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

なお、Nadia Artistの総フォロワー数は2025年7月時点で合計5,800万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

