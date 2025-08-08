過去に例のないサービス『超ゴルフ体験』の募集を開始

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石坂信也、以下「GDO」）は、体験型サービス『超ゴルフ体験』を2025年9月より提供開始します。

本サービスは、ゴルフを“人生の一部”として楽しむ方に向けた、150万円・12名限定のパッケージ型体験メニューです。

全4回のスペシャルイベントと全4種のスペシャル特典を通じて、ゴルフのさまざまなサービスを手がける創業25周年のGDOが参加者に寄り添い、ゴルフの広く深い世界を体感していただく内容。参加者のその後のゴルフライフを一層充実した日々にする目的で企画しています。

募集期間は8月20日（水）まで。応募多数の場合は抽選になります。

■サービス概要

参加人数：12名（抽選）

参加費用：150万円（税込）

募集期間：2025年8月8日（金）～ 8月20日（水）

提供期間：2025年9月10日（水）～ 2026年3月31日（火）

■スペシャルイベント（全4回）

・GDO連載「女子プロゴルフレスキュー！」本番編（軽やかにプレーする女子プロたちのラウンド技術を直伝）

・セミナー「世界の知と視点」（ゴルフの景色が変わるプレーだけじゃない世界を知る）

・ゴルフに夢中になる２日間（ゴルフクラブ製造工場で匠の技を見学＋プロキャディー付きで著名アスリートらとプレー）

・2000年生まれのプロと楽しむバーチャルゴルフ（ツアーで活躍する人気女子プロと都心でプライベートラウンド）

■スペシャル特典（全4種）

・GOLFTEC ゲームプラン15＋MYカスタムドライバー1本（コーチがフィッティング！）

・SKYTRAK＋ 最長3か月レンタル（※希望者のみ）

・ダイヤモンド会員体験

・GDO ゴルフ場予約クーポン（最大12万円分）

▼詳細・応募はこちら

https://www.golfdigest.co.jp/special/supergolfexperience/?pyl

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）について

株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインは「多様性を認め合い、人生を楽しむことができる寛容な社会を目指す」ことを理念として掲げ、ゴルフのワンストップ・サービス（見る・買う・行く・楽しむ）を提供するゴルフ専門ポータルサイト「GDO」を2000年より展開しています。

近年はゴルフにデータ/テクノロジーを融合した打球追跡システム「トップトレーサー・レンジ」のゴルフ練習場展開やゴルフレッスン・スタジオ「GOLFTEC」の運営、「スピードゴルフ」「スノーゴルフ」などゴルフの多様性を追求するイベントなどを展開し、ゴルフを通じて豊かで「あそび」のある生活を提供しています。

本社所在地：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア8階

URL：https://www.golfdigest.co.jp