ZUCCaブランド新体制のお知らせ

株式会社エイ・ネット

ZUCCaは2026年春夏コレクションより、新たなデザイナーに馬場賢吾を起用し、ブランドの新しいページをスタートすることをお知らせいたします。

1988年、デザイナー 小野塚秋良によって設立されたZUCCaは、ベーシックでありながらディテールにこだわった快適な着心地の衣服づくりを続けてまいりました。

2011年春夏コレクションをもって小野塚がデザインワークを退任した後は、デザインチームとしてクリエーション体制を敷いてきました。今後は馬場とともに、人々の求める仕事着、日常着に向き合っていきます。

このたびデザイナーに就任する馬場は東京とパリで学び、国内外の様々なブランドで衣服デザインを手がけてきました。素材からこだわった日本製プロダクトを中心に、日本各地のものづくりの現場に出向き、上質な生地づくりからブランディングまで携わってまいりました。豊富な経験に培われた知識と技術をもとに、様々なシーンで活用できる機能的で普遍的な仕事着、日常着を追究し、ブランドのさらなる発展を目指します。この秋には、皆さまにご覧頂く機会を設ける予定です。

新体制によるZUCCaにどうぞご期待ください。

デザイナー 馬場賢吾(ばば けんご) プロフィール

1979年東京都生まれ。ESMOD JAPON 東京校卒業。国内コレクションブランドを 経て2008年渡仏。フリーランスデザイナーとして国内外の多数のブランドで活動。2020年、東京にデザインオフィスCaravel.LLCを設立。2025年、ZUCCaデザイナーに就任。