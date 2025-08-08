日常と自然を、自由に行き交う暮らし。「URBAN OUTDOOR HOUSE」の住宅フランチャイズ展開をスタート

ヤマチユナイテッド

「人生に、野遊びを。」というメッセージを掲げ、自然と人、人と人とをつなぎ、人間性を回復することをミッションとし「アーバンアウトドア」という新しいライフスタイルを提案するスノーピーク。

この提案に共感したのが、ジョンソンホームズのURBAN OUTDOOR HOUSEです。

「URBAN OUTDOOR HOUSE」とは

「アーバンアウトドアハウス」は、都市と自然を緩やかにつなぐ「半ソト空間」を持つ住まいです。

ウッドデッキや開放的なリビングといった間取り設計により、日常の中に自然とのふれあいを取り入れる新しいライフスタイルを提案します。

さらに、本商品にはスノーピークのアウトドアギア（約55万円相当）がセットされており、「野遊び

」を楽しむことができます。

フランチャイズ展開の背景と狙い

URBAN Outdoor HOUSE × スノーピークは、都市と自然、住む人の価値観やライフスタイルに寄り添いながらも、性能や価格のバランスが考えられた家。

地方都市を中心とする注文住宅市場において、「体験価値」や「世界観」に共感した商品選びのニーズが高まるなか、フランチャイズ本部が持つ住宅のノウハウと、ブランド力を融合させたこのモデルは、これからの住宅市場に新たな可能性を提示するものです。

今回のFC展開では、全国の地域工務店・ビルダーを対象に、住宅商品そのものの提供に加え、販売戦略・販促施策・営業スクリプト・接客導線の設計までを一貫してサポート。

「商品力」だけでなく「売り方」までを支援し、地域で「世界観が伝わり愛されるコンセプト住宅」の普及を目指します。

コンセプトで売れる住宅ＦＣ「アーバンアウトドアハウス」

オンラインセミナー開催

8/21（木）13:00-

登壇：株式会社ジョンソンホームズ 常務取締役 川田新平

詳しくはこちら＞＞(https://www.johnsonhome.biz/event/seminar/entry-803.html)

アーバンアウトドアハウス公式サイト

https://www.urbanoutdoorhouse.jp/

【会社概要】

【企 業】株式会社ジョンソンホームズ

【所在地】 北海道札幌市西区八軒4条東5丁目1－1

【電話番号】011-737-8888（マーケティング担当 中野）

【代表者】代表取締役 山地 章夫

【業務内容】住宅の設計・施工、リフォーム工事の設計・施工、不動産の売買および斡旋、インテリア商品の販売、オーダーソファの製造・販売、レストラン・カフェ運営、保険事業、住宅FC本部

【公式WEBサイト】https://www.johnsonhome.co.jp/