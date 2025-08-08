奈良市「交流の集い」開催！地域教育を語り合う

奈良市役所

各中学校区地域教育協議会と奈良市教育委員会は、8月7日(木)に「交流の集い」を開催しました。各中学校区地域教育協議会は日頃から地域と学校園が連携し、授業支援や郷土学習、防災学習等に関する学びや体験の機会を提供する等、子どもたちの教育活動の充実を図っています。平成23年度から続く「交流の集い」は、これらの取組を支える関係者が一堂に会し、日頃の成果の発表や関係者同士の交流を図り、お互いに学びあい、高めあう場となっています。12回目となる今年度は、規模をさらに拡大し、若手教員と地域関係者が集い「子どもたちがたくさんの幸せな経験を重ねられるように」をテーマに対話を通じて連携を深め、未来の地域教育を考える機会となりました。

トピックス

1．内容

- 15年以上の歴史が示す、奈良市の地域学校連携の強み企画から運営まで約50名の地域コーディネーターが携わり作り上げたイベント。一分間スピーチでは、全21中学校区地域教育協議会の地域連携のイチオシを知ることができました。- 参加者200名規模！ 地域・学校園関係者が一堂に会する交流の場グループワークでは、それぞれの経験や知見を尊重し合うことで相互理解を深め、今後の活動や協働体制づくりに活かすことを目的に、地域、教職員、校区の垣根を越え、参加者が対等な立場で語り合いました。■日時

令和7年8月7日(木)

13:00 ～ 16:00

■場所

学園前ホール等（奈良市学園南三丁目1番5号 西部会館3階）

■参加者

各中学校区地域教育協議会関係者、7年目までの学校園教員

■共催

各中学校区地域教育協議会・奈良市教育委員会

■テーマ

子どもたちがたくさんの幸せな経験を重ねられるように ～相互理解と対話から協働を目指して～

■内容

13:00～ 開会式（市長あいさつ）

13:15～ 全体会１. 1分間スピーチ「わが校区の地域連携のイチオシ」

14:00～ グループワーク

15:30～ 全体会２. まとめ

15:45～ 閉会式

2．当日の様子

市内の全21中学校区の代表者が「わが校区の地域連携のイチオシ」をテーマに１分間スピーチを行いました。代表者たちは、子どもたちの米作り体験や動物とのふれあい、地区合同の運動会など、各地域の自慢の地域連携を披露し、会場は笑顔と拍手があふれました。

また、グループワークでは、20代の若手教員からベテラン教員、地域関係者らが４～５人のグループになり、それぞれの活動や経験などを話し、参加者たちは真剣な様子で話に聞き入ったり、共感を深めていました。

▶1分間スピーチの様子

▶グループワークの様子

