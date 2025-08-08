話題沸騰の若手俳優・藤崎ゆみあのファースト写真集発売が決定！！ ギリシャの絶景で魅せた、瑞々しさとあどけなさ、大人びた表情が満載！

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などを発行する株式会社東京ニュース通信社は、「藤崎ゆみあファースト写真集（仮）」を12月12日（金）に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。「藤崎ゆみあファースト写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）

若手俳優・藤崎ゆみあのファースト写真集が12月12日（金）に発売されることが決定した。広島県出身の藤崎は2023年、15歳のときに事務所へ所属し、上京。その年の7月に「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」でドラマデビューし、感情の機微を丁寧にすくい取る演技と、どこか映像に“余白”を与える佇まいで一躍注目を集める。同年の全国高等学校サッカー選手権大会の19代目応援マネージャーに就任。その後、東京メトロやオロナミンC（大塚製薬）など、いくつものCM出演が立て続けに決まり、今年11月からはヒロイン・香月双葉を演じる岡田准一主演ドラマ「イクサガミ」（Netflix）が配信予定など、今もっとも将来が期待されている若手俳優だ。

そんな藤崎ゆみあの初めての写真集撮影は、所属する事務所名にもなっているギリシャ・メテオラで敢行。メテオラはギリシャ語で“中空に浮かぶ”という意味の「メテオロス」に由来し、その名の通りそびえ立つ奇岩の上に修道院が立つ絶景の場所で、ユネスコ世界遺産にも登録されている。灼熱の太陽が降り注ぐ中、修道院のある地上約600m地点まで坂や階段を登ったり、崖の上から夕陽を眺めたり、ギリシャの首都・アテネではパルテノン神殿や地元の市場、観光地となっているシンタグマ広場などを訪れたり、地中海まで足をのばしたほか、本場のヨーグルトやオリーブ、魚介類を堪能するなど、ギリシャを思う存分味わう旅となった。

今回の写真集は通常版に加え、Amazonと楽天ブックスでカレンダー付き限定版、セブンネットショッピングでは直筆サイン入り写真集を販売することが決定。さらに、写真集発売を記念して、藤崎ゆみあ初のイベントも開催を予定している。

「藤崎ゆみあファースト写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）

【藤崎ゆみあコメント】

この度、初めての写真集を発売させていただくことになりました！



憧れだった写真集。お話をいただいた時は本当に嬉しくて、それだけでも胸が高鳴ったのですが、撮影地はなんとギリシャということを聞いて、さらに驚きました…！



中でもメテオラを訪れることができたのは特別な経験でした。私の所属する事務所名の由来にもなっていて、その"唯一無二"の世界観を感じられたことが嬉しくて、忘れられない時間になりました。



ページをめくるたび、私と一緒に旅をしているような気持ちになっていただけたら嬉しいです。



発売をお楽しみに！



藤崎ゆみあ

「藤崎ゆみあファースト写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）

【藤崎ゆみあプロフィール】

2008年2月16日生まれ。広島県出身。2023年7月に「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」でドラマデビュー。同年の「全国高等学校サッカー選手権大会」19代目応援マネージャーに就任。その後、映画「パレード」、CM広告「東京メトロ」、「個別指導塾スクールIE」、「大塚製薬 オロナミンC」などに出演するなど、活躍の場を広げる。

発売記念イベント開催予定！

詳細は決定次第TOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）でお知らせします。

カレンダー付き限定版、発売決定！

対象店舗にてカレンダーが付いた「藤崎ゆみあファースト写真集カレンダー付き限定版（仮）」の発売が決定しました！

下記対象店舗でしか入手できないカレンダー付きの限定版となります！

数量限定となりますので、ご注文はお早めに！

商品名：藤崎ゆみあファースト写真集カレンダー付き限定版（仮）

価 格：5,500円 本体：5,000円（税10%）

※通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。

※カレンダーの有無以外は通常版と同じ内容となります。

【対象店舗】

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18335985/

＜注意事項＞

※8月8日現在

※限定版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※限定版と藤崎ゆみあファースト写真集（仮）がございます。お買い求めの際はご注意ください。

※限定版と藤崎ゆみあファースト写真集（仮）はカレンダーの有無以外は同じ内容となります。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

購入者特典、決定！

先着で藤崎ゆみあ直筆サイン入り写真集を販売

※直筆サイン入り写真集のお渡しは発売日以降となる可能性がございます。

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

【対象店舗】

・セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/detail/1107635122

＜注意事項＞

※8月8日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「藤崎ゆみあファースト写真集（仮）」

●発売日：2025年12月12日（金）※一部発売日が異なる地域がございます

●定価：3,850円

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X

@weekly_tvguide＜https://x.com/weekly_tvguide＞

■公式インスタグラム

@weeklytvguide＜http://instagram.com/weeklytvguide/＞