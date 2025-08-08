田村裕(麒麟)によるピンネタライブ「レア過ぎLIVE～漫談と1年間練習してきた歌の夜～」本日8月8日(金)18:00よりFANYチケットにて一般販売開始！

吉本興業株式会社

このたび、田村裕(麒麟)によるピンネタライブ「レア過ぎLIVE～漫談と1年間練習してきた歌の夜～」を、2025年9月13日(土)に日本橋PolluxTheaterにて開催することが決定しました。

今回で3回目となる大阪でのピンネタライブを、昨年よりもさらにパワーアップしてお届けします。

チケットの一般販売は、本日8月8日(金)18:00よりFANYチケットにて開始します。オンライン配信はございませんので、ぜひ会場にてお楽しみください。

田村裕(麒麟) コメント

今年は漫談をメインにやります！

漫談と向き合う夏になりそうです！

そして去年のこのLIVEから1年間苦手な歌を練習してしました！

1年でどれだけ変わるのか…

全く変わってないのか…

その答えはこのライブにて…

46歳の挑戦をぜひ見届けてください。

『レア過ぎLIVE～漫談と1年間練習してきた歌の夜～』 公演概要

レア過ぎLIVE～漫談と1年間練習してきた歌の夜～

■日時：9月13日(土) 17:30開場／18:00開演

■場所：日本橋Pollux Theater（大阪市浪速区日本橋4-14-3）

■出演者：田村裕（麒麟）

■チケット料金：前売3,500円、当日4,000円※配信なし ※整理番号付き自由席

■FANYチケット販売日：8月8日(金)18:00～

▶チケットはこちらから：https://ticket.fany.lol/event/detail/5981