DMM GAMESがサービスを展開しているPC/PS4＆PS5マルチコンバットオンラインゲーム『War Thunder』日本サービス開始9周年！記念キャンペーン＆セールと限定兵器が貰える特別イベント！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、ガイジン・エンターテインメントと協業している『War Thunder』は、2025年8月9日（土）にDMM GAMESによる『War Thunder』が日本サービス開始9周年を迎えますことをお知らせいたします。

皆さまへ日頃の感謝の気持ちを込めたスペシャル企画第一弾として、数々のアニバーサリーキャンペーンと一週間限定で日本関連パックが大幅値引きで購入できるアニバーサリーセールを用意いたしました。

また、特別イベントとなる2025年夏季航空作戦「スカイガード（Sky Guard）」も開催し、アメリカ空軍初の実用デルタ翼戦闘機F-102 デルタダガーの発展型F-106 デルタダートなど限定アイテムを獲得することが出来ます。大変盛り上がっている『War Thunder』を一緒にお祝いください。

https://warthunder.dmm.com/9th_anniversary/

https://warthunder.dmm.com/lp

■簡単な条件を達成するだけで数々の記念アイテムが貰える！豪華賞品プレゼントや賞金9万ゴールデンイーグルのメディアコンテストへ応募しよう！

2025年8月7日（木）16:00から2025年11月3日（月）16:00までの間、DMM GAMES『War Thunder』日本サービス開始9周年記念アニバーサリーキャンペーンを開催いたします。

1. 9周年記念デカール ログインでもれなく配布

オンラインゲーム『War Thunder』へログインし、 ゲーム内の格納庫に降り立ったプレイヤーへもれなく日本限定デザインのデカール「ナインボム」を配布いたします。

2. ゲーム内条件達成で各種「9」アイテム獲得

陸・海・空のバトルで敵兵器9回破壊や9回勝利の条件を達成すると9周年の「9」に関連する部隊のマークが描かれたデカールをそれぞれ獲得できます。さらに、全てのデカールを集めると特別な3D装飾をお渡しいたします。

（左上から右上）戦車第九連隊、海軍艦艇名票「9」、飛行第九戦隊

（左下から右下）陸上自衛隊第9戦車大隊、海上自衛隊第9航空隊、航空自衛隊第9飛行隊



3. 万ゴールデンイーグルを狙え！メディアコンテスト

9周年までの一年間を振り返り撮影したベストショット作品を決めるメディアコンテストを行います。最も良く撮れたと思う一番いいカットを専用ハッシュタグ"#WarThunder_日本9周年"付きで、Xへ投稿することでご参加いただけます。

Xへ投稿された作品から運営チームによる審査を行い、受賞者を決定いたします。

受賞者には最高9万ゴールデンイーグルをお贈りいたします。

アニバーサリーキャンペーンの詳しい条件内容や注意事項につきましては、 公式サイトのお知らせを十分ご確認の上、 ご参加ください。



▼【9周年記念】DMM GAMES『War Thunder』日本サービス開始アニバーサリーキャンペーン

https://warthunder.dmm.com/news/detail/14681

■一週間限定！日本限定でゲーム内有料通貨ゴールデンイーグル購入者へボーナス分の追加ゴールデンイーグル付与！全15種類の日本兵器パックを割引販売！

2025年8月7日（木）16:00から2025年8月13日（水）16:00までの間、DMM GAMES『War Thunder』日本サービス開始9周年記念アニバーサリーセールを一週間の期間限定で開催いたします。



1. 最大20%増量！今ゴールデンイーグルを購入すると追加ボーナス

期間中にゲーム内有料通貨ゴールデンイーグル商品を購入すると最大20%の追加ボーナス分のゴールデンイーグルをその場で受け取ることが出来ます。お得にゴールデンイーグルが購入できる日本限定のボーナスキャンペーンとなりますので、 この機会にお買い溜めください。

2. ストア商品復刻！全15種類の日本兵器パック5 0%OFF

過去にストアで提供していた日本兵器パック9種類が期間限定で復刻します。現行の6種類と合わせた全15種類の日本兵器パックが大特価50%OFFで割引販売いたしますので、 逃さずにお買い求めください。

3. セール対象商品購入者へ限定デザインの購入特典

期間中にセール対象の商品をお買い求めいただくと限定デザインの購入特典として、開発会社Gaijin Entertainment特製の日本女性をモチーフにした「大和撫子スネイル（Yamato nadeshiko Snail）」を差し上げますので、ぜひご購入をご検討ください。

アニバーサリーセールの詳しい条件内容や注意事項につきましては、 公式サイトのお知らせを十分ご確認の上、 ご購入ください。



▼【9周年記念】DMM GAMES『War Thunder』日本サービス開始アニバーサリーセール

https://warthunder.dmm.com/news/detail/14682

■夢の完全自動迎撃システムを担ったアメリカ空軍防空戦闘機F-106がGETできる特別イベントが始まる！期間限定の激アツ航空作戦に参加しよう！

2025年8月13日（水）20:00から2025年8月27日（水）20:00まで特別イベントとなる2025年夏季航空作戦「スカイガード（Sky Guard）」を実施し、ゲーム内バトルで35,000ミッションポイントを獲得するごとにステージが開放されていき、開放したステージ数に応じた様々な報酬を受け取ることが出来ます。最終的にはアメリカのランクVIで、シックスシューター計画により20mm M61A1バルカン機関砲搭載型F-106A機体も獲得可能です。イベントでしか手に入らない限定兵器となりますので、逃さないようにご注意ください。



限定兵器以外に関連した装飾品も受け取れますので、報酬やタスク内容の詳細につきましては、下記のイベント記事をご確認の上、ご挑戦ください。

▼空イベント「スカイガード（Sky Guard）」：F-106A “シックスシューター”

https://warthunder.dmm.com/news/detail/14756



『War Thunder』日本運営チームでは、 皆さまにお楽しみいただく企画を準備しております。特設サイトで公開するスペシャル企画にご注目ください。 今後とも『War Thunder』をよろしくお願いいたします。



https://warthunder.dmm.com/

https://x.com/WarThunderJP(https://x.com/WarThunderJP)

https://www.facebook.com/WarThunderJapan/

タイトル：『War Thunder（ウォーサンダー）』

プラットフォーム：PC(DMM GAME PLAYER版) / PlayStation(R)4 & PlayStation(R)5

権利表記：Published by EXNOA LLC. (C) 2025 Gaijin Games Kft. All rights reserved.