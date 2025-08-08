「ぬきたし THE ANIMATION」のLINEスタンプが登場！！

株式会社アルマビアンカは「ぬきたし THE ANIMATION」のLINEスタンプを配信いたします。





株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「ぬきたし THE ANIMATION」のLINEスタンプ配信を開始いたしました。






「ぬきたし THE ANIMATION」から健全に使えるLINEスタンプの登場です！



NLNSやFSの皆と一緒にトークを盛り上げましょう！



ぜひお友達と送り合ってご使用ください。



配信ページはこちら


https://line.me/S/sticker/31063697




(C)Qruppo／青藍島観光協会