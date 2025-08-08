「ぬきたし THE ANIMATION」のLINEスタンプが登場！！

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカは「ぬきたし THE ANIMATION」のLINEスタンプを配信いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「ぬきたし THE ANIMATION」のLINEスタンプ配信を開始いたしました。

「ぬきたし THE ANIMATION」から健全に使えるLINEスタンプの登場です！

NLNSやFSの皆と一緒にトークを盛り上げましょう！

ぜひお友達と送り合ってご使用ください。

配信ページはこちら

https://line.me/S/sticker/31063697

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 1F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：info@armabianca.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web http://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)Qruppo／青藍島観光協会