「ぬきたし THE ANIMATION」のLINEスタンプが登場！！
株式会社arma bianca
株式会社アルマビアンカは「ぬきたし THE ANIMATION」のLINEスタンプを配信いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「ぬきたし THE ANIMATION」のLINEスタンプ配信を開始いたしました。
「ぬきたし THE ANIMATION」から健全に使えるLINEスタンプの登場です！
NLNSやFSの皆と一緒にトークを盛り上げましょう！
ぜひお友達と送り合ってご使用ください。
配信ページはこちら
https://line.me/S/sticker/31063697
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 1F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：info@armabianca.com
(C)Qruppo／青藍島観光協会