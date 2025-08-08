【8月8日は「球磨焼酎の日」】首都圏の百貨店・酒販店16店舗で『球磨焼酎フェア』を開催

熊本県

熊本県(知事：木村 敬)の東京事務所では、8月8日の「球磨焼酎の日」に合わせ、球磨焼酎の魅力を広く伝え、また令和2年7月豪雨からの復興が進む人吉・球磨地域を応援するため、首都圏の百貨店・酒販店16店舗にて『球磨焼酎フェア』を開催いたします。フェア期間中は、特設コーナーでの販売や試飲、限定商品の展開に加え、球磨焼酎を購入されたお客様には、先着でオリジナルマドラーなどのノベルティグッズをプレゼントいたします（※詳細は各店舗にてご確認ください）。

以前開催した「球磨焼酎フェア」の様子１.以前開催した「球磨焼酎フェア」の様子２.

球磨焼酎フェア概要

＜名称＞

球磨焼酎フェア

＜内容＞

・球磨焼酎の特設販売コーナーを設置

・フェア限定商品の販売および試飲の実施

・購入者先着でオリジナルマドラー等のノベルティをプレゼント（※数量限定）

※詳細はフェア開催店舗にお尋ねください

＜主催＞

熊本県東京事務所 くまもとセールス課 / https://www.kumamotokan.or.jp/kiji003825/index.html

＜開催店舗・期間＞

・阪急百貨店大井食品館（東京都品川区大井1-50-5） 7月30日～8月12日※8月10日くまモン出動

・ものがたり酒店（東京都港区芝2-16-3） 8月1日～12日

・四季の瀧水（東京都新宿区大京町22-5） 8月1日～12日

・銀座熊本館（東京都中央区銀座5-3-16） 8月5日～8月18日

・EXIVIN西武所沢S.C.店（埼玉県所沢市日吉12-1） 8月6日～19日

・松屋銀座本店（東京都中央区銀座3-6-1） 8月6日～12日 ※8月9日くまモン出動

・東武百貨店 船橋店（千葉県船橋市本町7-1-1） 8月7日～10日

・そごう横浜店（神奈川県横浜市西区高島2-18-1） 8月8日～11日

・せきや酒類販売（東京都国立市中1-9-30） 8月8日～11日

・鈴木酒販 三ノ輪本店（東京都台東区根岸5-25-2） 8月8日～11日

・大林酒店（東京都北区上十条2-30-7） 8月8日～11日

・北野エース ラゾーナ川崎店（神奈川県川崎市幸区堀川町72-1） 8月8日～13日

・北野エース ソラマチ店（東京都墨田区押上1-1-2） 8月8日～13日

・酒どっとcome小岩店（東京都江戸川区南小岩8-14-5） 8月8日～15日

・EXIVIN そごう大宮店（埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2） 8月8日～15日

・EXIVIN そごう千葉店（千葉県千葉市中央区新町1000） 8月8日～21日

※会場によって開催期間、取り扱い蔵元・銘柄が異なります。

球磨焼酎とは

熊本県南部の人吉・球磨地域で作られるお米の焼酎で、約500年の歴史があります。

日本に５つしかない蒸留酒で地理的表示（GI）が認められたブランドの一つです。現在、球磨焼酎の蔵元は27蔵あり、麹・蒸留・貯蔵等に各蔵元がこだわりを持って焼酎を製造しています。それぞれが個性ある銘柄を持ち、全体で200を超えるブランドを展開。すっきりした口あたりのものから、華やかな香りと甘みのあるものまで、味のバリエーションが豊かで、料理との相性の良さも魅力のひとつです。

▼球磨焼酎酒造組合HP

https://kumashochu.or.jp/