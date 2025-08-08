「アニメイト大阪・関西万博店」POP-UPスペースに、8月15日より『セガ』が登場！　『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』や『ぷよぷよ』など人気タイトルの商品を多数販売!!

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトは、2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）会場内「西ゲートゾーン」リングサイドマーケットプレイス西1階に出店中の「アニメイト大阪・関西万博店」にて、POP-UPスペースの第10弾「セガ POP-UP in アニメイト大阪・関西万博店」を開催いたします。8月15日（金）～8月28日（木）の期間限定開催となります。

会場では、『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』『ぷよぷよ』『バーチャファイター』『サクラ大戦』の描き起こしイラストを使用した商品を多数取り揃えております。アクリルスタンドや缶バッジなどの定番商品の他に、スケートボードデッキや雷おこしなど、個性的な商品もラインナップしておりますので、ぜひチェックしてみてください。

引き続きPOP-UPスペースの情報や、その他の最新情報を「アニメイト大阪・関西万博店」公式サイトやSNSで発信いたしますので、ぜひこちらもご覧ください。

■POP-UP情報

セガ POP-UP in アニメイト大阪・関西万博店

開催期間：2025年8月15日（金）～8月28日（木）

※8月28日（木）のみ、POP-UPスペースは18:00に閉店となります。

■商品情報

『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』ボトル入り冷感タオル

価格：2,310円（税込）

種類：1種

△『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』ボトル入り冷感タオル

『ぷよぷよ』アクリルスタンド

価格：各1,980円（税込）

種類：3種

※『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』『バーチャファイター』『サクラ大戦』のアクリルスタンドも販売しております。

△『ぷよぷよ』アクリルスタンド

『バーチャファイター』スケートボードデッキ

価格：16,500円（税込）

種類：1種

※『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』『ぷよぷよ』『サクラ大戦』のスケートボードデッキも販売しております。

△『バーチャファイター』スケートボードデッキ

『サクラ大戦』湯呑

価格：1,650円（税込）

種類：１種

△『サクラ大戦』湯呑（表裏）

ピンズ

価格：各660円（税込）

種類：3種

※『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』『ぷよぷよ』『バーチャファイター』『サクラ大戦』のピンズも販売しております。

△ピンズ

この他にも、多数商品を販売しております。

■店舗情報

店名：アニメイト大阪・関西万博店（animate EXPO 2025 STORE）

開催期間：2025年4月13日（日）～10月13日（月・祝）

開催場所：大阪・夢洲（ゆめしま）

西ゲートゾーン リングサイドマーケットプレイス西1階

営業時間：9:00～21:00

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

（C）SEGA

■関連URL

「アニメイト大阪・関西万博店」公式サイト(https://www.animate.co.jp/ex/expo2025/)

「アニメイト大阪・関西万博店」公式Ｘ(https://x.com/animateexpo2025)

「アニメイト」ホームページ(https://www.animate.co.jp/)

「大阪・関西万博」ホームページ(https://www.expo2025.or.jp/)