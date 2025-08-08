「アニメイト大阪・関西万博店」POP-UPスペースに、8月15日より『セガ』が登場！ 『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』や『ぷよぷよ』など人気タイトルの商品を多数販売!!
株式会社アニメイトは、2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）会場内「西ゲートゾーン」リングサイドマーケットプレイス西1階に出店中の「アニメイト大阪・関西万博店」にて、POP-UPスペースの第10弾「セガ POP-UP in アニメイト大阪・関西万博店」を開催いたします。8月15日（金）～8月28日（木）の期間限定開催となります。
会場では、『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』『ぷよぷよ』『バーチャファイター』『サクラ大戦』の描き起こしイラストを使用した商品を多数取り揃えております。アクリルスタンドや缶バッジなどの定番商品の他に、スケートボードデッキや雷おこしなど、個性的な商品もラインナップしておりますので、ぜひチェックしてみてください。
引き続きPOP-UPスペースの情報や、その他の最新情報を「アニメイト大阪・関西万博店」公式サイトやSNSで発信いたしますので、ぜひこちらもご覧ください。
■POP-UP情報
セガ POP-UP in アニメイト大阪・関西万博店
開催期間：2025年8月15日（金）～8月28日（木）
※8月28日（木）のみ、POP-UPスペースは18:00に閉店となります。
■商品情報
『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』ボトル入り冷感タオル
価格：2,310円（税込）
種類：1種
△『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』ボトル入り冷感タオル
『ぷよぷよ』アクリルスタンド
価格：各1,980円（税込）
種類：3種
※『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』『バーチャファイター』『サクラ大戦』のアクリルスタンドも販売しております。
△『ぷよぷよ』アクリルスタンド
『バーチャファイター』スケートボードデッキ
価格：16,500円（税込）
種類：1種
※『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』『ぷよぷよ』『サクラ大戦』のスケートボードデッキも販売しております。
△『バーチャファイター』スケートボードデッキ
『サクラ大戦』湯呑
価格：1,650円（税込）
種類：１種
△『サクラ大戦』湯呑（表裏）
ピンズ
価格：各660円（税込）
種類：3種
※『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』『ぷよぷよ』『バーチャファイター』『サクラ大戦』のピンズも販売しております。
△ピンズ
この他にも、多数商品を販売しております。
■店舗情報
店名：アニメイト大阪・関西万博店（animate EXPO 2025 STORE）
開催期間：2025年4月13日（日）～10月13日（月・祝）
開催場所：大阪・夢洲（ゆめしま）
西ゲートゾーン リングサイドマーケットプレイス西1階
営業時間：9:00～21:00
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
（C）SEGA
■関連URL
「アニメイト大阪・関西万博店」公式サイト(https://www.animate.co.jp/ex/expo2025/)
「アニメイト大阪・関西万博店」公式Ｘ(https://x.com/animateexpo2025)
「アニメイト」ホームページ(https://www.animate.co.jp/)
「大阪・関西万博」ホームページ(https://www.expo2025.or.jp/)