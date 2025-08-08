『エヴァンゲリオン』シリーズ30th記念 最後のシ者 渚カヲル展　開催決定！第1弾記念商品解禁！

株式会社アニメイトホールディングス

『エヴァンゲリオン』シリーズの中でも、その謎めいたキャラクターと存在感で多くのファンを魅了し続けている渚カヲル。彼にスポットを当てた初の展覧会開催が決定。

TVシリーズ、劇場版、新劇場版の貴重な資料やシーンを通じて、彼の魅力・奥深さを余すことなくお届けします。

会場ではカヲルの象徴的なシーンを再現したフォトスポットやスタンディパネルを設置し、来場者の皆さまが作品の世界観に完全に没入できる空間を演出。

『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年、渚カヲルの持つ独自の魅力に触れることができる、ファン待望の展覧会です。

【最後のシ者 渚カヲル展 公式サイト】https://eva30th-kaworu-nagisa-ex.com/(https://eva30th-kaworu-nagisa-ex.com/)

【最後のシ者 渚カヲル展 公式SNS】@kaworunagisa_ex https://x.com/kaworunagisa_ex(https://x.com/kaworunagisa_ex)

■開催概要

・東京会場

【会場】Space Galleria

【住所】〒170-0013東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店8F

【開催期間】2025年9月12日(金) ～ 2025年10月13日(月)

【開催時間】平日：11:00～21:00 土日祝：10:00～20:00

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日10月13日は17:00閉場(16:30最終入場)

※状況により営業時間は変更になる場合がございます。

※入場は入れ替え制ではございません。

※運営状況については即時イベント公式HP及び公式X(旧Twitter)でご案内いたします。

・大阪会場

【会場】Space Gratus

【住所】〒556-0005大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-17 アニメイト大阪日本橋別館3F

【開催期間】2025年11月14日(金) ～ 2025年12月15日(月)

【開催時間】平日：11:00～20:00 土日祝：10:00～20:00

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日12月15日は17:00閉場（16:30最終入場）

※状況により営業時間は変更になる場合がございます。

※入場は入れ替え制ではございません。

※運営状況については即時イベント公式HP及び公式X(旧Twitter)でご案内いたします。

・京都会場

【会場】Space Galleria KYOTO

【住所】〒601-8003京都府京都市南区東九条西山王町31 京都アバンティ6F

【開催期間】2026年1月16日(金) ～ 2026年2月16日(月)

【開催時間】10:00～21:00

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日2月16日は17:00閉場（16:30最終入場）

※状況により営業時間は変更になる場合がございます。

※入場は入れ替え制ではございません。

※運営状況については即時イベント公式HP及び公式X(旧Twitter)でご案内いたします。

【主催】株式会社ムービック

■チケット情報（東京会場）

8月16日（土）10時よりイープラスにてチケット販売開始！

販売ページ：https://eplus.jp/nagisakaworu-ex/

【前売券】

9月12日～9月15日：日時指定券 2,000円（税込）

9月16日～10月13日：指定期間中有効券 2,000円（税込）

※前売券は数量限定となります。数量に達し次第、販売終了となります。

【当日券】

展示会場当日券窓口（アニメイト池袋本店8F）にて販売

当日券 2,200円

※日時指定日の当日券は、前売券での残数がある場合のみ会場にて先着順にて販売いたします。

また、残数分のみの数量限定となるため、数量に達し次第、販売終了となります。

■チケット購入者限定グッズ

・セキュリティカード入りカードケース 渚カヲル／新世紀エヴァンゲリオン

・IDカード入りカードケース 渚カヲル／ヱヴァンゲリヲン新劇場版

各2,500円(税込)

※限定グッズをお求めの方は「入場券」も併せてご購入をお願い致します。限定グッズ引換券のみではご入場できません。

※限定グッズの引換については、前売入場券もしくは当日入場券のいずれか1枚が必要となります。

※入場券1枚につき、各1種類ずつ合計2枚の限定グッズ引換券をご購入いただけます。

※同種類の限定グッズ引換券を2枚お求めの方は、入場券が2枚必要となります。

※限定グッズ引換券は数量限定となります。予告なく販売を終了する場合がございます。

※画像はイメージです。

■記念商品（一部） 発売元：ムービック

【商品名】グリッターキャラバッジコレクション(全8種)

【価格】550円（税込）

【商品名】アクリルスタンド（2種）

【価格】各2,200円（税込）

【商品名】クリアファイル（2種）

【価格】各440円（税込）

【商品名】ぬいぐるみマスコット（2種）

【価格】各1,980円（税込）

【商品名】ぬいぐるみポーチ

【価格】2,750円（税込）

【商品名】推しうちわ（2種）

【価格】各880円（税込）

【商品名】オーロラアクリルキーホルダー（6種）

【価格】各880円（税込）

【商品名】DSSチョーカー風リング

【価格】3,300円（税込）

【商品名】アクリルヘアクリップ（2種）

【価格】各1,320円（税込）

【商品名】セーター

【価格】14,300円（税込）

【商品名】カーディガン

【価格】14,300円（税込）

【商品名】ラミカコレクション 渚カヲル展ver.(新世紀／新劇場版)（各全16種）

【価格】550円（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様、イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。

※新型コロナウイルスの感染拡大により、急遽中止となる場合がございます。

運営状況については即時イベント公式サイト及び公式SNSでご案内いたします。

■権利表記：(C)カラー (C)カラー／Project Eva.