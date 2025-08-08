【セレッソ大阪】12/14（日） 柿谷曜一朗さん引退試合 「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC- 」開催決定！

株式会社セレッソ大阪

12/14（日）に昨シーズンをもって現役引退を発表された柿谷曜一朗さんの引退試合、 「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC- 」の開催が決定しましたのでお知らせします。

柿谷曜一朗さんからのコメント

「12月14日に引退試合をさせてもらうことになりました。大阪、名古屋、徳島と温かいサポーターの皆様のお陰で19年間ものプロ生活を過ごせました！！

そしてなにより最後までついて来てくれた家族のために、もう一度サッカーをしている姿を見せたいという思いを実現することができました。この試合に向けて、本当に数多くの人達が動いてくれていて協力してくれて。1人1人に感謝を伝えることはできないかもしれませんが、この場を借りて感謝を伝えたいと思います。本当にありがとうございます。

まだまだ準備には時間がかかりますが、みなさん是非よろしくお願いします！そしてファンの皆様！最後の勇姿を是非スタジアムで！！」

試合概要

◾︎試合名称：THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC-

◾︎日時：12月14日（日）12:00キックオフ

◾︎主催：公益社団法人日本プロサッカーリーグ

◾︎主管：一般社団法人 大阪府サッカー協会／株式会社セレッソ大阪／株式会社 バランスフットボール

※チケットやグッズ販売等の詳細は後日お知らせいたします