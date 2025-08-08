【NHKカルチャー】高橋和也、語る。-俳優人生と音楽への尽きぬ情熱- トークイベント開催！

株式会社エヌエイチケイ文化センターオンライン受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1317551.html

1980年代、圧倒的な存在感でデビューを果たし、以降、映画・ドラマ・舞台と多彩なジャンルで活躍を続ける俳優・高橋和也さん。男闘呼組として青春を駆け抜けた彼は、現在も俳優業と並行して精力的に音楽活動を続けています。

このたび、高橋和也さんによるトークイベント

「高橋和也、語る。-俳優人生と音楽への尽きぬ情熱-」 の開催が決定しました！

会場チケットは即日完売！現在はオンライン配信視聴のみ受付中

本イベントは発表直後から大きな反響を呼び、会場チケットはすでに満席につき受付終了となっております。

現在は、オンライン配信での視聴のみ受付中です。ご自宅からでも、高橋さんの貴重なトークをリアルタイムでお楽しみいただけます。（※見逃し配信もあります。）

俳優として、音楽家として――高橋和也の“今”に迫る

本イベントでは、高橋さんの俳優としての歩みや、印象的な役柄との出会い、さらには彼の音楽的ルーツであるカントリーミュージックへの熱い想いなどを深く掘り下げていきます。

特に、幼少期から親しんできたカントリーミュージックについては、高橋さんならではの視点で語られる貴重な機会となります。

俳優として、音楽家として、表現者・高橋和也の“今”を感じられる贅沢な時間を、どうぞお楽しみください。

高橋和也さんへの質問を募集中！〆切は８月２４日。

現在、本イベントにてご紹介する高橋さんへの質問を広く募集しています。

ご自身の想いを届けるこの機会に、ぜひご参加ください。

高橋和也、語る。-俳優人生と音楽への尽きぬ情熱-

講師：俳優、歌手 高橋 和也

開催形式：オンライン

開催日時：2025年9月14日(日) 14:00～15:30

受講料：会員・一般（入会不要） 4,400円（税込）

主催：NHK文化センター梅田教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1317551.html