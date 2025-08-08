¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¹õÅÄ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡¢ÅìÂçºå¡¦ÉÛ»Ü¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇËÙÆâ¹§Íº¤¬¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤òÇ®¾§¡ª¡Ö¤½¤Î»þ¤¬º£¡¢ÁÉ¤Ã¤¿¡×
¥¯¥»¤¬¶¯¤¯¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡ª
Âçºå¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ä¤ª¤Ã¤µ¤óÃ£¤Ë¤è¤ë³¹¥Ö¥é¥í¥±ÈÖÁÈ¡£
¥Èー¥¯ÎÏ¤È½îÌ±´¶³Ð¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿·Ý¿Í"¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¹õÅÄ"¤È2¿Í¤Î"¥²¥¹¥È¤ª¤Ã¤µ¤ó"¤¬¡¢
¸ÄÀË¤«¤ÊÂçºå¤Î³¹¤ò¤ª»¶Êâ¡£"3¿Í¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó"¡ß"Âçºå¤Î³¹"¤Ç°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«!?
½Ð±é
¹õÅÄÍ¡Ê¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¡Ë
ËÙÆâ¹§Íº
¶¶²¼Å°
¹õÅÄ¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅìÂçºå¤Î¡ÖÉÛ»Ü¡×¤ò¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡£¶áÅ´ÉÛ»Ü±ØÁ°¤ÎÆîËÌ¤Ë¿¤Ó¤ë¾¦Å¹³¹¤Ï¡¢Á´Ä¹¤ª¤è¤½1.8km¡£Ìó400Å¹ÊÞ¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¹õÅÄ¤È¶¶²¼Å°¡¢¤½¤·¤ÆÂç¸æ½ê²Î¼ê¤ÎËÙÆâ¹§Íº¤¬ÉÛ»Ü¤Î¥Ç¥£ー¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¡£
¤Þ¤º¤ÏÅìÂçºå»ÔºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëËÜÄ®¾¦Å¹³¹¤ò»¶ºö¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¹õÅÄ¤¤¤ï¤¯¡ÖÅìµþ¤Ç¤¤¤¦¤È¡È¶äºÂ¡É¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÏÉÛ»Ü¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¾¦Å¹³¹¤«¤éÎ¢Æ»¤ËÆþ¤Ã¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õÅÄ¤¬Å¹¼ç¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤¿¤³¾Æ¤Å¹¡Ö´Ý¹¬¿å»º¡×¡£
¤¿¤³¾Æ¤¤¬¾Æ¤¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·»Äï¤ò¿¼ËÙ¤ê¡£ËÙÆâ¤Ï3¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¡¢°ìÊý¶¶²¼¤ÏËå¤¬1¿Í¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¶¶²¼¤¬Âçºå»ÔÄ¹»þÂå¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤ÎÂà¿¦¼êÅö¤ò¸º³Û¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ËåÉ×ºÊ¤¬Âçºå»Ô¤Î¶µ°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡£¶»¥¢¥Ä¤Î·ëËö¤Ë¡¢¹õÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¤¿ÏÃ¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£
¡Ö´Ý¹¬¿å»º¡×¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤Ï¡¢ÌÀÀÐ»º¤ÎÀ¸¥À¥³¤òÅ¹¤Î³ø¤Çè§¤Ç¤Æ»ÈÍÑ¡£¤½¤Î¤¿¤á¹õÅÄ¤â¡Ö¥À¥·¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹õÅÄ¤¬¡È¥¿¥³¤Îè§¤Ç½Á¡É¤òÍøÍÑ¤·¤¿»ö¶È¤ò´ë¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡©
ºÆ¤Ó»¶ºö¥¹¥¿ー¥È¡£»×¤ï¤ºÂ¤ò»ß¤á¤¿¤Î¤¬ÏÂ³Ú´ï¤ÎÅ¹¡£¾¼ÏÂ12Ç¯ÁÏ¶È¤È¤¤¤¦Ï·ÊÞ¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Ë¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê»°Ì£Àþ¤¬¡£¡Ö»°Ì£Àþ¤ÏÃÆ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÙÆâ¤À¤¬¡¢¤¤¤¶¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¤¹¤°¤ËÈþ¤·¤¤²»¿§¤òÁÕ¤Ç¤Æ¹õÅÄ¤ä¶¶²¼¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£
»°Ì£Àþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥®¥¿ーÃÌµÁ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ëËÙÆâ¤È¹õÅÄ¡£ºÇ¶á¡¢¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥®¥¿ー¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¹õÅÄ¡£ËÙÆâ¤«¤é¡Ö40Ëü±ß¤â¤¹¤ë¥®¥¿ー¤òÇã¤¦¤¿¤Ã¤Æ¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡Ä¡Ä¡ª¡©
¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤ÆÉÛ»Ü±ØËÌÂ¦¤Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¡Ö¤µ¤¯¤éÄÌ¤ê¡×¤Ø¡£¤³¤Î³¦·¨¤Ï°û¤ß²°³¹¤Ç¡¢¹õÅÄ¤â20Âå¤Îº¢¤Ë¤è¤¯¼þÊÕ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò°û¤ßÊâ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¤Ð¤ó¤Ö¤¦¡×¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤È´¥ÇÕ¤·¡¢¿È¤Î¾åÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£ÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤â¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹¥Þ¥Þ¤Ë¹õÅÄ¤Ï¡Ö²áµî¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤À¼¤ÇÁ´Éô¾Ã¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
Â³¤¤¤ÆËÙÆâ¤Î²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤Ë¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°¤Î24ºÐ¤Çº£¤Î±üÍÍ¤È·ëº§¤·¤¿¤È¤¤¤¦ËÙÆâ¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é¡¢Çä¤ì¤¿¤éÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤½÷ºî¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¹õÅÄ¤¬¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤µ¤é¤ËÏÃ¤Ï°Ü¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£ËÙÆâ¤Î¼¡ÃË¤È»°ÃË¤¬¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸²»³Ú¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡Ö99RadioService¡×¤Ç³èÆ°Ãæ¡£¶¶²¼¤âÄ¹ÃË¤¬ÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹õÅÄ¤¬¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤¬¡Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Æ»¤òÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡©
Â³¤¤¤Æ¹õÅÄ¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤·¤´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡¡¡Ö¤Ð¤ó¤Ö¤¦¡×¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°ì¸«¤µ¤ó¤ªÃÇ¤ê¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Þ¡×¤Ø°ÜÆ°¡£¤³¤³¤Ç¤âÍÛµ¤¤Ê¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤éÂç´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¹õÅÄ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ê¤ó¤ÈËÙÆâ¤¬Ì¾¶Ê¡Ö·¯¤Î¤Ò¤È¤ß¤Ï10000¥Ü¥ë¥È¡×¤òÀ¸²Î¾§¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡¡¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡ª