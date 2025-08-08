豪華付録は、3パターンの音が出る「おかいものレジスター」！　キャラクターシール91枚ほか、4大付録つき『ディズニーといっしょブック9月号』発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年７月26日（土）に『ディズニーといっしょブック9月号』を発売いたしました。

【9月号の付録をご紹介♪】

■付録1：「おとがでる！ おかいものレジスター」

(C) Disney

ミニーマウスと仲間たちのデザインがキュートなレジスター。スキャナーの裏のボタンをプッシュすると「ピッ！」「シャラ～ン」「ボヨヨ～ン」と3つの楽しい音が響きます。ハートの形のボタンを押せば、レジスターの引き出しがオープン！ リアルなお買い物ごっこが楽しめます。

■付録2：「かみこうさく ショッピングセット★」

付録のレジスターといっしょに遊ぶと、お買い物ごっこがもっと楽しくなる紙工作。商品を並べるお店、お買い物かご、エコバッグほか、種類が盛りだくさん！ エルサとアナがデザインされたおさいふにお金カードを入れて、ショッピングを始めましょう。

■付録3：キャラクターシール

ミッキーマウスやミニー、エルサ、アナ、ラプンツェル、プーさんほか、人気者が勢ぞろいのキャラクターシールが91枚！ 本誌のあそびページに貼ったり、好きなところに貼ったりして楽しめます♪

■付録4：「プーさん ころころパズル」

各面に別の絵が描かれたキューブをころころ転がして、絵合わせを楽しむパズルです。完成すると、プーさんと仲間たちの4種類の絵ができあがります！

【本の中身もおたのしみが盛りだくさん！】

●キャラクター(ハート)ヘアアレンジ

エルサやラプンツェル、ミニー、大好きなキャラクターふうのすてきなヘアアレンジをご紹介。みつあみ、くるりんぱなど、簡単なテクで完成です！

●アクティビティ&ワーク

付録のシールを貼りながら、探しあそびやきせかえを楽しめます。そのほか、ぬりえやお絵描き、点つなぎなど盛りだくさん。どのページもディズニーキャラクターがいっぱいです。

●おはなし「『リロ＆スティッチ』の たのしい かそうパーティー★」

映画で話題の『リロ＆スティッチ』のおはなし！ パーティーに出るリロとスティッチは、どんな仮装をしていこうか、ふたりで考えます。何の仮装をするのでしょう！？

［商品概要］

(C) Disney

『ディズニーといっしょブック 2025年9月号』

特別価格：1,400円（税込）

発売日：2025年7月26日

判型：AB判

電子版：あり

雑誌コード：4910063610954

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/magazine/3606361095(https://hon.gakken.jp/magazine/3606361095)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/%20/B0FHHZ9NRZ(https://www.amazon.co.jp/dp/%20/B0FHHZ9NRZ)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18306949/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18306949/)

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1261584597(https://7net.omni7.jp/detail/1261584597)

＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4PXV9T1/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4PXV9T1/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/187fb158fb013df4abb2d3fef1bed62a/(https://books.rakuten.co.jp/rk/187fb158fb013df4abb2d3fef1bed62a/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開