ウルトラマンオメガも登場！『ウルトラマン　ヒーロー＆怪獣＆星人だいしゅうごうブック』が新発売！　付録はおかたづけボックスにもなるオリジナル2WAYレジャーシートなど。

株式会社　学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年8月5日（火）に『ウルトラマン　ヒーロー＆怪獣＆星人だいしゅうごうブック』を発売いたしました。




ウルトラヒーローとたっぷり遊べる『ウルトラマン　ヒーロー＆怪獣＆星人だいしゅうごうブック』が新発売！　ヒーロー好きキッズが夢中になる、楽しい遊びがいっぱいの1冊です。


【付録１.　オリジナル2WAYレジャーシート】

ウルトラマンオメガを含めたウルトラヒーロー＆怪獣36体が集結！


遠足や公園でのひと休み用にぴったりな、1人用サイズのレジャーシート。


ずらっと並ぶキャラクターの中から、お気に入りのウルトラヒーローや怪獣を探すだけでも楽しめます。





組み立てると箱型になるので、おかたづけボックスとして使うのもおすすめ！


フリスビーやボールを入れて外遊びに持っていくのにも、自宅用としておもちゃをしまうのにも使えます。




【付録２.　ヒーローなりきりセット＆バルタン星人のおめん】

初代ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼットのおめんとカラータイマーを身につけて、ヒーローに変身！　必殺技やポーズを真似して楽しめます。


バルタン星人のおめんもあるので、家族やお友だちとヒーローごっこが盛り上がること間違いなし！




【付録３.　最強のてきはだれ!?︎　人気怪獣＆星人ずかん】

人気の敵キャラクターの強さのひみつを掲載！　本誌から切り離して持ち歩けるミニ図鑑です。




【付録４.　紙工作バトルゲーム】

シューティングゲームとステージバトルの2つの遊びが楽しめます。作って遊んで、怪獣をやっつけろ！




【本誌記事にも注目】


軽くて持ち歩きやすいので、夏休みの帰省やおでかけの移動中に読むのもおすすめ！


親子で楽しめるウルトラマンの魅力たっぷりの1冊です。



・ウルトラヒーローズキャラクターずかん


・ウルトラヒーローズそうかん図


・おでかけスポット＆イベント


・ウルトラクイズ


・スペシャルまちがいさがし


など





(C)円谷プロ



［商品概要］







『ウルトラマン　ヒーロー＆怪獣＆星人だいしゅうごうブック』


編：Gakken


価格：1,793円（税込）


発売日：2025年8月5日


判型：A4／24ページ


電子版：なし


ISBN：978-4-05-611818-6


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1861181800(https://hon.gakken.jp/book/1861181800)



