ウルトラマンオメガも登場！『ウルトラマン ヒーロー＆怪獣＆星人だいしゅうごうブック』が新発売！ 付録はおかたづけボックスにもなるオリジナル2WAYレジャーシートなど。
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年8月5日（火）に『ウルトラマン ヒーロー＆怪獣＆星人だいしゅうごうブック』を発売いたしました。
ウルトラヒーローとたっぷり遊べる『ウルトラマン ヒーロー＆怪獣＆星人だいしゅうごうブック』が新発売！ ヒーロー好きキッズが夢中になる、楽しい遊びがいっぱいの1冊です。
【付録１. オリジナル2WAYレジャーシート】
ウルトラマンオメガを含めたウルトラヒーロー＆怪獣36体が集結！
遠足や公園でのひと休み用にぴったりな、1人用サイズのレジャーシート。
ずらっと並ぶキャラクターの中から、お気に入りのウルトラヒーローや怪獣を探すだけでも楽しめます。
組み立てると箱型になるので、おかたづけボックスとして使うのもおすすめ！
フリスビーやボールを入れて外遊びに持っていくのにも、自宅用としておもちゃをしまうのにも使えます。
【付録２. ヒーローなりきりセット＆バルタン星人のおめん】
初代ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼットのおめんとカラータイマーを身につけて、ヒーローに変身！ 必殺技やポーズを真似して楽しめます。
バルタン星人のおめんもあるので、家族やお友だちとヒーローごっこが盛り上がること間違いなし！
【付録３. 最強のてきはだれ!?︎ 人気怪獣＆星人ずかん】
人気の敵キャラクターの強さのひみつを掲載！ 本誌から切り離して持ち歩けるミニ図鑑です。
【付録４. 紙工作バトルゲーム】
シューティングゲームとステージバトルの2つの遊びが楽しめます。作って遊んで、怪獣をやっつけろ！
【本誌記事にも注目】
軽くて持ち歩きやすいので、夏休みの帰省やおでかけの移動中に読むのもおすすめ！
親子で楽しめるウルトラマンの魅力たっぷりの1冊です。
・ウルトラヒーローズキャラクターずかん
・ウルトラヒーローズそうかん図
・おでかけスポット＆イベント
・ウルトラクイズ
・スペシャルまちがいさがし
など
(C)円谷プロ
［商品概要］
『ウルトラマン ヒーロー＆怪獣＆星人だいしゅうごうブック』
編：Gakken
価格：1,793円（税込）
発売日：2025年8月5日
判型：A4／24ページ
電子版：なし
ISBN：978-4-05-611818-6
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1861181800(https://hon.gakken.jp/book/1861181800)
【本書のご購入はコチラ】
・Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4056118183/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4056118183/)
・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18261101/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18261101/)
・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-611818-6(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-611818-6)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開