ウルトラマンオメガも登場！『ウルトラマン　ヒーロー＆怪獣＆星人だいしゅうごうブック』が新発売！　付録はおかたづけボックスにもなるオリジナル2WAYレジャーシートなど。

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年8月5日（火）に『ウルトラマン ヒーロー＆怪獣＆星人だいしゅうごうブック』を発売いたしました。

ウルトラヒーローとたっぷり遊べる『ウルトラマン ヒーロー＆怪獣＆星人だいしゅうごうブック』が新発売！ ヒーロー好きキッズが夢中になる、楽しい遊びがいっぱいの1冊です。

【付録１. オリジナル2WAYレジャーシート】

ウルトラマンオメガを含めたウルトラヒーロー＆怪獣36体が集結！

遠足や公園でのひと休み用にぴったりな、1人用サイズのレジャーシート。

ずらっと並ぶキャラクターの中から、お気に入りのウルトラヒーローや怪獣を探すだけでも楽しめます。

組み立てると箱型になるので、おかたづけボックスとして使うのもおすすめ！

フリスビーやボールを入れて外遊びに持っていくのにも、自宅用としておもちゃをしまうのにも使えます。

【付録２. ヒーローなりきりセット＆バルタン星人のおめん】

初代ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼットのおめんとカラータイマーを身につけて、ヒーローに変身！ 必殺技やポーズを真似して楽しめます。

バルタン星人のおめんもあるので、家族やお友だちとヒーローごっこが盛り上がること間違いなし！

【付録３. 最強のてきはだれ!?︎ 人気怪獣＆星人ずかん】

人気の敵キャラクターの強さのひみつを掲載！ 本誌から切り離して持ち歩けるミニ図鑑です。

【付録４. 紙工作バトルゲーム】

シューティングゲームとステージバトルの2つの遊びが楽しめます。作って遊んで、怪獣をやっつけろ！

【本誌記事にも注目】

軽くて持ち歩きやすいので、夏休みの帰省やおでかけの移動中に読むのもおすすめ！

親子で楽しめるウルトラマンの魅力たっぷりの1冊です。

・ウルトラヒーローズキャラクターずかん

・ウルトラヒーローズそうかん図

・おでかけスポット＆イベント

・ウルトラクイズ

・スペシャルまちがいさがし

など

(C)円谷プロ

［商品概要］

『ウルトラマン ヒーロー＆怪獣＆星人だいしゅうごうブック』

編：Gakken

価格：1,793円（税込）

発売日：2025年8月5日

判型：A4／24ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-611818-6

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1861181800(https://hon.gakken.jp/book/1861181800)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4056118183/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4056118183/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18261101/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18261101/)

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-611818-6(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-611818-6)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開