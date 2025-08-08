日中合作の心理スリラー映画『虚構』、国際共同制作が本格始動。現代のSNS社会と自己分裂を描く作品で「ブランド協賛パートナー」募集開始

株式会社日中通信社

映像制作会社・株式会社JCCが制作を主導する日中共同映画プロジェクト『虚構(きょこう)』の最新情報をお知らせするとともに、「ブランド協賛パートナー募集」の告知をいたします。本作は、現代のSNS社会とアイドル産業を舞台に、「成功」と「本当の自分」の乖離を描く心理スリラー映画です。

『Heart-Ware（心动程序）』で26の国際映画祭に入選・14賞を受賞した張時偉（ちょう じい）監督がメガホンを取り、出演者には段文凝、東山義久らが決定しています。

2026年秋以降の日本・中国での劇場公開に加え、国際映画祭への出品やグローバル配信プラットフォームでの展開も視野に入れた国際共同制作プロジェクトです。このたび、本プロジェクトを共に成功に導くブランド協賛パートナーを募集いたします。

日本・中国市場での認知拡大を目指す企業様からのご連絡をお待ちしております。

協賛の詳細については、メールまたはWeChatにてお問い合わせください。

日中共同制作映画『虚構』とは

『虚構』は、現代のエンターテインメント業界に潜む光と影を描く心理ホラーサスペンスです。

主人公は、中国・深圳出身の映像アシスタントディレクター。異国・日本の業界の中で葛藤しながらも、自分自身の声と向き合っていく姿を描いた人間ドラマでもあります。

本作は、日本と中国による長編映画の共同制作プロジェクトです。文化と表現の両面で国境を越えたクリエイティブの融合を目指し、千葉県銚子市や東京都内で撮影を実施します。

2026年秋に日本と中国で劇場同時公開し、冬以降には国内外の動画配信サイトでの配信も予定しています。

両国のキャスト・スタッフが参加することで、企業協賛にとっても日中両市場へ同時にリーチできるという、グローバルな価値を提供するプロジェクトです。

作品概要

タイトル：『虚構』

ジャンル：心理スリラー

上映時間：90分

制作国：日本・中国（共同制作）

公開予定：2026年 秋（劇場公開）、2026年冬以降（配信）

監督・脚本：張時偉 (ちょう じい)

あらすじ

中国・深圳出身のアシスタントディレクター・李炎華（り えんか）は、伝説的アイドルプロデューサー・芦屋玲司(あしや れいじ)から「非公開アイドルオーディション合宿」の記録撮影を依頼される。舞台は海辺の廃ホテル「霧月館」。そこでは、個性豊かな3人の少女が『完璧なスター』へと仕立て上げられていく様子が展開されていく。閉ざされた空間で進行するオーディションの裏で、少女たちは次第に心を壊されていき、やがて炎華自身も危険な真実に巻き込まれていく。

監督とキャスト達による脚本の読み合わせの様子脚本読み合わせの様子脚本読み合わせの様子アクション殺陣練習の様子ダンス練習の様子

主演

・李炎華 役

段文凝（だん ぶんぎょう）

映画『魔女の宅急便』『バカドロン』などに出演。中国出身のマルチリンガル女優として活躍。

・芦屋玲司 役

東山義久（ひがしやま よしひさ）

ダンス＆ボーカルユニット「DIAMOND☆DOGS」のメンバーとして活躍中。ミュージカル『ミス・サイゴン』（帝国劇場ほか）エンジニア役、ミュージカル『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』（帝国劇場）ウィル・Ａ・ツェペリ役など、話題の舞台作品に多数出演している。

李炎華役 段文凝（だん ぶんぎょう）芦屋玲司役 東山義久（ひがしやま よしひさ）



そのほかの主要キャスト

水瀬琉花役 成田紗良（なりた さら）高峰愛莉役 水月梓温（みずきしおん）工藤咲良役 鳴海華帆（なるみ かほ）

特別出演

稲森瑛子役 荒木由美子(あらき ゆみこ)関優子役 藤江れいな(ふじえ れいな)

監督紹介

張時偉（ちょう じい）

中国・上海生まれ、幼少期より日本で育つ。アメリカ・Art Center College of Designで映画を学び、帰国後は東放学園映画専門学校を経て、映像ディレクターとして活躍。

監督 張時偉 (ちょう じい)

主な受賞歴：

⚫︎短編映画『SAKURA』- Chain NYC Film Festival（アメリカ）国際短編映画賞 受賞、神田神保町映画祭（日本）国際部門 優秀賞 受賞

⚫︎短編映画『SYNCHRO』- 2021～2022年にかけて国内外の映画祭で10冠達成

⚫︎短編映画『Heart-Ware』- 第17届深圳青年影像大赛(中国) 最優秀クリエイティブ作品賞受賞、ほか国内外で13の賞を受賞

張監督は「心理描写とリアルな恐怖」を融合させた独自の演出スタイルで知られ、日中両国で高い評価を受けています。今回の『虚構』では、「成功とは何か？」「自分の主張を持つことの大切さ」を問いかける、現代人の心に深く刺さる問題を描き出します。

今後の展開（予定）

・2026年 秋：日本・中国で劇場公開（小規模上映ながらも全国展開予定）

・2026年 冬：主要配信プラットフォームにて世界同時配信を予定

・中大規模の国際映画祭50以上への出品を目指し、ジャンル特化型（ホラー、サスペンス）やアジア・ヨーロッパ圏の映画祭を中心にPRを展開中

制作・配給会社

【日本】

株式会社JCC

所在地：東京都新宿区

事業内容：映像制作・映画配給・日中共同事業企画

本作では、ブランド協賛パートナーを募集しております。

【協賛による主なメリット例】

- 映画エンドロール・公式ポスターへの企業ロゴ掲載

- 試写会や完成披露イベントでの企業紹介

- 海外展開時のブランド認知拡大 など

募集締切・お問い合わせ

協賛意向のご連絡締切：2025年8月29日（金）

※想定枠に達し次第、早期に締切となる可能性がございます。

【お問い合わせ先】

お問い合わせ

株式会社JCC（協賛窓口）

電話番号：080 5093 8388

メール：wjhu2018@long-net.com

WeChat：Wjhu310127

※本リリースは、株式会社日中通信社（東京都新宿区）より配信されています。