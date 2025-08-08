大阪・関西万博会場で無料体験ブース「サントリータイムカプセル『ミライ缶』」を期間限定出展

サントリーホールディングス株式会社

サントリーホールディングス（株）は2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）会場内のフェスティバルステーション（エンパワーリングゾーン）において、８月２５日（月）から９月７日（日）まで、タイムカプセルが無料で作成できる体験ブース「サントリータイムカプセル『ミライ缶』」を出展します。

このブースでは、未来の自分や大切な人へのメッセージを記入し、その場で撮影した写真とともに「ミライ缶」に封じ込めてタイムカプセルを作成できます。開封のタイミングは、「２０３５年」「子どもが成人したとき」など、ご自身で記入します。作成した「ミライ缶」は大阪・関西万博の思い出としてお持ち帰りいただきます。

当社は、ウイスキーや天然水、水源涵養活動「サントリー 天然水の森」に代表されるように、未来を見据え時間をかけてものづくりや環境保全活動に取り組んでいます。大阪・関西万博に来られたお客様にも未来について考えるきっかけを提供したいという思いで、当ブースを出展します。一人ひとりの思いや夢を大阪・関西万博から未来に繋ぎ、それぞれの大切な日に思い返していただければと考えます。

■サントリータイムカプセル「ミライ缶」概要

実施期間：２０２５年８月２５日（月）～９月７日（日）１４日間

時間：１１：００～１８：００

※８月２５日（月）のみ１２：００～１８：００

場所：フェスティバルステーション ブース（エンパワーリングゾーン）

予約：不可

料金：無料

体験の流れ：

１．インスタントカメラで写真を撮影

２．未来の自分や大切な人へのメッセージをカードに記入

３．「ミライ缶」に、開封するタイミングや名前等を記入

４．上記の１の写真と２のメッセージカードを「ミライ缶」の中に入れ、蓋をしてシーリングマシンで封入（密閉）

５．完成した自分だけの「ミライ缶」を持ち帰り

※作成は１回につき一人１缶まで。複数人で１缶作成も可能です。

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上