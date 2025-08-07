会話から始まる恋愛アプリ「ボイステップ」新機能 ″ AI会話診断 ″ リリース

株式会社 Voicetep

株式会社Voicetep（本社：島根県、Co-CEO ：後藤 正寛、柿田 明彦）は、音声通話による会話から出会いが始まる恋愛アプリ「ボイステップ」において、マッチング後のデート通話での会話スキルをAIが診断し、フィードバックする新機能「AI会話診断」を本日より提供開始いたします。

ボイステップは、従来のマッチングアプリのようにプロフィール写真やメッセージでの探り合いに左右されることのない、新しい出会いの形を提供しており、ユーザーの皆さんからは「声で話すと相性が一瞬でわかる」「気を使わず素の自分で話せる」といった喜びの声を多数いただいています。



しかし一方で、「いざデート通話が始まると何を話せばいいのか不安」「もっと相手と楽しく会話をしたいけれど、どうすればいいか分からない」といった、会話スキルに関する潜在的な悩みが存在することも見えてきました。特に、初対面での会話は誰にとっても緊張を伴うものです。「沈黙が怖い」「気の利いたことが言えないかも」といった不安が、せっかくの出会いのチャンスを遠ざけてしまうことも少なくありません。



そこでボイステップは、ユーザーの皆さんが自信を持って会話を楽しめるよう、恋愛におけるコミュニケーションスキルを客観的にサポートする新機能を提供開始します。



新機能「AI会話診断」は、ボイステップ上で行われるデート通話の会話をAIが分析し、通話後にあなたの会話スキルを多角的に診断。次につながる実践的なアドバイスを提供します。

＜機能の特長＞

●恋愛心理学に基づいた診断

・心理学をもとに独自に設定された4つの共通採点項目に沿って、あなたの会話をAIが診断。

・「リズム調整力」「ユーモア」「共通点の探索力」「リアクション力」など、多角的な視点から会話の質を数値化します。



●分かりやすいフィードバック

・通話終了後すぐに診断結果とフィードバックが表示されるので、どの点が特に良かったのか、そしてどこをもう少し意識すればもっと良くなるのかが一目で分かります。



●具体的な行動に繋がるアドバイス

・診断結果に合わせて、具体的なアドバイスをAIが提供。「相手の趣味について、もっと具体的なエピソードを聞いてみましょう」「自分の話をする際は、感情を込めて伝えるとより魅力的に聞こえます」など、次回の通話やリアルデートですぐに実践できるヒントが得られます。これにより、「次はこうしてみよう！」という明確な目標を持って、楽しみながら会話スキルを向上できます。

【開発者の想い】

恋愛は、まず会話から始まります。当たり前のようでいて、異性と自然な会話を続けることは意外と難しいものです。誰もが気負わず、楽しみながら会話ができるようサポートしたい。そんな想いから「AI会話診断」機能を開発しました。

真面目すぎず、軽すぎず、ちょうどいいカジュアルさで、AIがサポートします。異性との会話について客観的なフィードバックを得られる機会は、日常ではほとんどないと思います。だからこそ、自分を磨きたくても方法が分からず悩んでいる方も多いはずです。AIがそっと寄り添い、楽しみながら会話力を高めて、素敵な出会いにつながるきっかけになればと私たちは願っています。



ボイステップは今後も、ユーザーの皆さんが自分らしく安心して恋活・婚活を楽しめるよう、革新的な機能開発に努めてまいります。



サービス概要

サービス名：ボイステップ

料金：一部有料

公式サイト：https://www.voicetep.com/

会社概要

会社名：株式会社Voicetep

コーポレートサイト：https://company.voicetep.com/

住所：〒 699-0701島根県出雲市大社町杵築東9

Co-CEO ：後藤 正寛、柿田 明彦

本件に関するお問い合わせ

株式会社Voicetep：広報担当

メールアドレス：info@voicetep.com