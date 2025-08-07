Okta Japan、特権アクセス管理製品の最大3ヶ月無料キャンペーンを開始

Okta Japan株式会社

Okta Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邉 崇）は、Oktaの特権アクセス管理製品「Okta Privileged Access(https://www.okta.com/ja-jp/products/privileged-access/)」の導入を促進するキャンペーンを2025年8月8日（金）より開始します。本キャンペーンでは、条件を満たしたご契約に対して最大3ヶ月分の利用料が無料になるほか、初めてご導入いただいたお客様を対象に、特権アクセス管理の基礎を学べる無料のハンズオントレーニングも提供いたします。

Okta Privileged Accessは、ゼロトラストの原則に基づき、特権ユーザーによるインフラアクセスを安全かつ効率的に管理するクラウドネイティブな特権アクセス管理ソリューションです。従来のVPNや静的な認証情報に依存せず、リアルタイムのポリシー評価、多要素認証、一時的なアクセス制御などを通じて、最小特権アクセスを実現します。これにより、特権アカウントの不正利用や誤用リスクを大幅に軽減するとともに、ランサムウェアやATP（Advanced Persistent Threat：持続的標的型攻撃）といった高度なサイバー攻撃の防御に効果を発揮します。



キャンペーン概要

- 対象製品

- Okta Privileged Access

- 特典

- 契約期間に応じて、対象製品とサポート、サンドボックス環境、EMEA/APAC/Japan Cell

利用に関して以下の特典をご利用いただけます。

・契約期間1年未満：1ヶ月未満を日割り値引き

・契約期間1年以上2年未満：1ヶ月無料

・契約期間2年以上3年未満：2ヶ月無料

・契約期間3年以上：3ヶ月無料

- 対象契約タイプ

- 新規契約

- 更新契約

- 期間

- 2025年8月8日（金）～2026年1月16日（金）



注意事項

- キャンペーン対象契約は、認定販売パートナー様を通じた発注が必要です。- 認定販売パートナー様からのDeal Registration（案件登録）が必要となります。- キャンペーン対象契約は、2026年1月16日（金）までに認定販売パートナー様への発注が完了する必要がございます。- 特別価格が既に適用されている場合、本キャンペーンの適用対象外となります。



追加特典

- キャンペーン期間中にOkta Privileged Accessをご契約いただいたお客様は、以下の2時間のハンズオントレーニングに無料でご招待いたします。

- 名称：はじめてでもOktaで特権アクセス管理がすぐできる2時間ハンズオントレーニング

- 開催日時：9月以降（決まり次第、ご案内します）

Oktaについて

Oktaは、The World’s Identity Company(TM)です。アイデンティティを保護することで、すべての人があらゆるテクノロジーを安全に利用できるようになります。当社のカスタマーソリューションとワークフォースソリューションは、企業と開発者がアイデンティティの力を活用してセキュリティ、効率性、成功を推進できるようにし、同時にユーザー、従業員、パートナーを保護します。世界のトップブランドが認証、認可、その他の機能でOktaを信頼する理由については、以下をご覧ください。

https://www.okta.com/jp/