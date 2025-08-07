待望の再コラボ！フォロワー66万人超！人気Youtubeグループえびじゃの「森山」さん× 「メンズクリア」が男の美意識をアップデートする新プロジェクト発足

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営するメンズ脱毛サロン「メンズクリア」と、人気Youtubeグループえびじゃの「森山」さんによるコラボ動画が、2025年7月30日（水）より公式Youtubeチャンネル「森山サンダーはみんなの友達」にて配信が開始されました。

【コラボ記念１.】眉・小鼻のケア付きヒゲ脱毛＋フェイシャル美容エステ＋肌診断が、初回390円（税込）で体験可能！

「森山」さん× メンズ脱毛サロン「メンズクリア」コラボ記念１.人気Youtubeグループえびじゃの「森山」さん× メンズ脱毛サロン「メンズクリア」コラボ記念１.

「森山」さん× メンズ脱毛サロン「メンズクリア」の夢のコラボキャンペーンを開催中！

眉・小鼻ケアがセットになったヒゲ脱毛（顔全体8箇所）に、最新フェイシャル美容エステと肌診断までついて、今だけコラボ限定価格、初回390円（税込）でご体験いただけます。

汗や皮脂、ムダ毛によるムレやニオイが気になるこの季節。プロの脱毛技能士によるケアで、清潔感と自信を手に入れましょう！

【コラボ記念２.】「森山」さんが愛用している”ガチモテ”アイテムをサイン入りが総勢5名様に当たる！

「森山」さん× メンズ脱毛サロン「メンズクリア」コラボ記念２.人気Youtubeグループえびじゃの「森山」さん× メンズ脱毛サロン「メンズクリア」コラボ記念２.

この夏限定のスペシャル特典がスタート！

キャンペーン期間中にご来店いただいた方の中から、抽選で5名様に、「森山」さんが愛用している”ガチモテ”アイテムをサイン入りでプレゼント！

気になる方は森山サンダーさんとのコラボ動画でご確認ください！

■来店特典

「森山」さんが愛用している”ガチモテ”アイテム（サイン入り）5名様

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3LcTg4QQx1s ]ご予約はこちら :https://youtu.be/3LcTg4QQx1s?si=3EB0vUwNtwNtvsfa

人気Youtubeグループえびじゃの「森山」さん

人気Youtubeグループえびじゃの「森山」さん「森山」さん

“みんなの友達”をコンセプトに、親しみやすいキャラクターと軽快なツッコミで話題を集めるクリエイター。SNSを中心に、日常のあるあるネタやユニークな視点で制作されたショート動画を発信し、若年層を中心にじわじわとファンを拡大中。

派手な演出に頼らず、ゆるさと等身大のキャラクターで共感を呼ぶスタイルが特徴。フォロワーからのコメント返信や交流も多く、“距離の近いインフルエンサー”として支持を集めている。

TikTokやInstagramなど複数プラットフォームで活動中。再生回数上位の動画は100万回再生を超えるなど、今後の成長が期待される存在。

【累計会員数37万人*¹・脱毛実績810万回*¹突破】のメンズクリア

メンズクリアスタッフ

47都道府県全エリアに出店を達成した男性専用の脱⽑サロン「メンズクリア」。

【日本中の悩み・コンプレックスを0にする】をコンセプトに、株式会社クリアが2013年に「メンズクリア」1号店を出店。2024年には11周年を迎え全国100店舗以上展開し、メンズ脱毛業界No.1の店舗数*²を誇る他、Google口コミ数もNo.1*³を獲得し、多くのお客様から信頼をいただいています。同年6月には累計会員数が37万人*¹を突破し、脱毛実績は810万回*¹を達成しました。メンズクリアの脱毛は「IPL脱毛」と「SHR脱毛」を掛け合わせた痛みの少ないハイブリット脱毛機を採用、男性の太い毛に特化した特注のマシンを使用しています。

*¹ 2025年2月時点

*² 調査年月：2024年10月2日,調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社,調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

*³ 調査年月：2024年9月26日～9月28日、調査対象：メンズ脱毛サロン大手3社、調査方法：大手脱毛サロン3社（メンズクリア、リンクス、RBL）につき、公式HPに記載された各店舗のGoogleレビューの口コミ総取得数を比較

メンズクリア公式HPを見る :https://mensclear.com/

メンズ脱毛サロン「メンズクリア」が選ばれる理由

【 POINT.1 】最新の脱毛機「クリアプロ」を使用し痛みを軽減

メンズクリアは、IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。照射面には光を効率的に通すクリスタル・サファイアを使用し、肌に接する部分をマイナス4度まで冷却しています。それにより脱毛照射時に発生する熱を緩和し、痛みを軽減しています。

【 POINT.2 】全国100店舗以上を自由に移動可能！引っ越しや出張でも安心して通える

独自の予約システムにより、お申込みされた店舗に限らず自由にご予約を取ることができます。転勤や出張による長期の移動や、ご希望の予約日時を近隣店舗で探す等、お客様のご要望にあわせて簡単に店舗をご変更いただけます。

【 POINT.3 】毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い

美容脱毛はダウンタイムが少ないので、最短2週間の間隔で施術を受けることができます。

成長期の毛を逃さず効率的に脱毛することができるので、大幅な脱毛期間の短縮が可能です。

メンズクリア脱毛機「クリアプロ」店舗移動自由施術風景脱毛するならメンズクリア :https://mensclear.com/

■会社概要

社名 ： 株式会社クリア

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー34階

代表取締役： 勝沼 潤

事業内容 ： メンズ脱毛サロン運営

設立 ： 2013年

HP ： https://mensclear.com/

Ｘ（旧：Twitter）：https://twitter.com/mensclear

instagram：https://www.instagram.com/mensclear_official/

YouTube：https://www.youtube.com/@terachii_aichan

TikTok：https://www.tiktok.com/@terachii_aichan