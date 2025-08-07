夏の働き方を変える「選択型サマータイム制度」を導入／株式会社ジーピーオンライン

株式会社ジーピーオンライン

Webサイト総合プロデュース事業を運営する株式会社ジーピーオンライン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：豊永 豊）は、社員一人ひとりのウェルビーイング（心身の健康と幸福）の向上と、より生産性の高い労働環境の実現を目的に、2025年8月1日より始業時間を選択できる「選択型サマータイム制度」を導入しました。

本制度は、これからのジーピーオンラインを担う未来の仲間たちへ、当社が大切にする「働きやすさ」と「成長できる環境」を具体的に示す取り組みのひとつです。

制度導入の背景

昨今の記録的な猛暑を受け、定時である10時より早く出社し、涼しい時間帯から業務を始める社員が自発的に増えてきました 。当社では、こうした社員一人ひとりの工夫や努力を個人の裁量に任せるだけでなく、会社として快適で健康的な労働環境を積極的に支援すべきだと判断 。今回の「選択型サマータイム制度」導入を決定しました 。

この取り組みが、社員の生産性向上やワークライフバランスの充実に繋がり、ひいてはお客さまへの提供価値の最大化につながるものと確信しております。

「選択型サマータイム制度」の概要

社員は、自身の業務内容やライフスタイルに応じて、以下の3つの勤務時間から自由に就業時間を選択できます。

1．通常勤務：10:00～19:00（実働8時間・休憩1時間）

2．選択型サマータイム１：9:00～18:00（実働8時間・休憩1時間）

3．選択型サマータイム２：8:00～17:00（実働8時間・休憩1時間）

本制度がもたらす3つのメリット

猛暑対策という直接的な目的だけではなく、この制度は働く社員にとって主に3つのポジティブな効果を生み出します 。

1. 豊かなワークライフバランスの実現

朝早く仕事を始めることで、明るい時間帯に退勤することが可能になります。終業後の時間を家族と過ごす時間や、趣味、自己研鑽、リフレッシュなどに有効活用することで、社員のエンゲージメントと生活の質の向上を目指します。

2. 心身の健康を促進

朝型の生活リズムで体内時計を整えたり、満員電車を避けて快適に通勤したりと 、日々の小さなストレスを軽減できます。社員が心身ともに健康でいられることが、最高のパフォーマンスにつながると私たちは考えます。

3. 「集中」できる業務環境

外部からの電話が少ない始業前の時間帯は、まさにゴールデンタイム 。エンジニアやクリエイターが誰にも邪魔されず、静かな環境で開発や制作に没頭できる時間を確保できます 。

採用担当者よりメッセージ

私たちジーピーオンラインは、「人とデジタルで“ありがとう”をつくる。」というミッションを掲げています 。このミッションを実現するためには、まず社員自身が生き生きと働ける環境が不可欠です。

今回の制度導入は、私たちのそうした想いの表れのひとつです。当社は、これからも年次や役職に関係なく、社員の声に耳を傾け、トップダウンとボトムアップ双方で、より良い会社をつくっていきます。

自らの手で会社を成長させたい、デジタル領域で挑戦したいという熱意のある方からのご応募を、心よりお待ちしております。

ジーピーオンラインの採用サイトはこちら :https://www.gpol.co.jp/recruit/?utm_source=link&utm_medium=web&utm_campaign=PressRelease202508

株式会社ジーピーオンラインについて

私たちジーピーオンラインは、創業25周年を迎えるWebの企画・制作会社です。企業の価値創造に不可欠である「マーケティング視点」×「デジタル技術」×「クリエイティブ思考」をベースにした事業ドメインを展開しています。それぞれ3つの領域を自由に組み合わせることにより、独自の強みが発揮できる仕組みを採用しています。

「人とデジタルで“ありがとう”をつくる。」というミッションのもと、蓄積してきた独自のノウハウを活かし、お客さまの課題を解決します。

会社概要

会社名：株式会社ジーピーオンライン https://www.gpol.co.jp/

所在地：東京都新宿区新宿1丁目6－3 新宿御苑フロント8F

大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル3F

代表者：代表取締役 豊永 豊

設立日：2001年5月30日

事業内容：Webサイト総合プロデュース、Webシステム総合プロデュース、Webパッケージ商品のプロデュース、Webマーケティングコンサルティング

本件の問い合わせ先

株式会社ジーピーオンライン マーケティンググループ マーケティングディビジョン広報担当

TEL：06-6343-9363

営業時間：10:00～19:00（休日：土日祝）

メールフォームからのお問い合わせ(https://www.gpol.co.jp/contact/)