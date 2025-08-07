タロット占い｜感情/転機/成功を解く【現実主義の超本格鑑定】CHIAMIのコンテンツが「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2025年8月7日（木）より、運営する『本格占い｜みのり』にて「タロット占い｜CHIAMI」の提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆タロット占い｜感情/転機/成功を解く【現実主義の超本格鑑定】CHIAMI

URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_ren/358/camtarot

CHIAMI タロット占い

■提供内容のご紹介

タロット占い｜運命の選択、もう迷わない。“見える化”された気持ち/状況/未来を、徹底的に読み解く現実主義の本格タロット鑑定。一橋大学大学院卒の学術的根拠を持つリーディングマスター・CHIAMIが、あなたの宿命・運命を深く丁寧に紐解き、進むべき道を明確に示します。

■監修者紹介

一橋大学大学院言語社会研究科修士号を取得。30歳頃まで企業や法人で広報職等に就いていたが、喘息発作や軽いうつ状態に悩んで退職。その病気療養中、喘息発作予防の腹式呼吸を学ぶために音楽を、そして、自身のメンタルケアのためにタロットカードやエンジェルカード、パワーストーンなどに触れ、シンガーソングライターとして活動しながら、本格的に占術を学び始める。

その後、ベビーマッサージインストラクターやカウンセラー、タロットカードと数秘術の講座講師としても活動開始。娘の出産をきっかけに、専業占い師に転向し、副業時代も含めると鑑定歴は15年となる。

2024年には、自身の鑑定活動で得たノウハウを元にした、血の通った数秘術メソッドを「CHIAMIメソッド数秘術(R)」として商標登録。現在6名の認定講師が在籍。

他にもジオマンシーやルノルマンカード講座、CHIAMIメソッド数秘術(R)認定講師講座、占い師デビュー講座も開講、占い師や占い講師になりたい方々への指導にも力を入れている。

