TechSuite株式会社は、9月8日から東京ビックサイトで開催の「マーケティング・セールス World 2025 夏 東京」に出展し、SEO記事執筆サービス「バクヤスAI 記事代行」をご紹介します。

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（テックスイート／代表取締役: 畠山夏輝）は、2025年9月8日（月）から10日（水）の3日間で東京ビックサイトで開催される「マーケティング・セールス World 2025 夏 東京」に出展し、生成AIを活用した最先端のコンテンツSEOサービス「バクヤスAI 記事代行」をご紹介いたします。

弊社ブース位置情報

日時：2025年9月8日（月）～10日（水）10:00 - 17:00

場所：東京ビッグサイト(南１～４ホール)

来場案内：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo

出展区分：マーケティング支援 EXPO

弊社ブース：S07-11

参加費用：無料

特典：当日ブースに来てくださった方限定の特別プランをご用意

バクヤスAI 記事代行とは

複数の最新AIモデルを搭載した弊社独自のシステムでSEO記事を作成し、コンサルタントがメディア運用の戦略立案から品質確認まで一貫してサポート。記事作成の負担とコストを大幅に軽減し、貴社WEBサイトの効果的な運用をご支援します。

バクヤスAI 記事代行の特徴

150社を超える導入実績から、代表的な事例をご紹介

高品質な記事を量産執筆- 最先端の生成AIを組み合わせて高いクオリティを実現- - 記事執筆だけでなく検索調査用やファクトチェック用、記事の採点用など複数組み合わせて記事を作成- - 社内で磨き上げたプロンプトを貴社メディア用にチューニングし、記事ごとにも個別でチューニング（比較記事やEC商品紹介記事も可能）- - 貴社フィードバックを踏まえてAIを改善- 専門家の監修や独自情報の付与による品質の向上- - 生成AIが作った記事を人間・専門家がチェック- - 貴社フィードバックを踏まえて改善- - 弊社の専門家ネットワークで最適な監修者をチームにアサイン- 上位表示の獲得実績・ 高い顧客満足度- - 納品記事はSEO・LLMO対策済み- - HTMLタグ付きで納品弊社のエキスパートが伴走、企画から公開まで丸投げでOK- 貴社専任のライティングチーム- 企画からディレクションまで丸投げ可能- AIも使用した最適なキーワードを選定- 画像制作や内部リンクも対応可業界・企業規模を問わない確かな執筆実績- ジャンルを問わない豊富な執筆実績- 大手企業の導入実績- 確かな集客成果実績・株式会社ヤマダデンキ様（家電専門メディア）

自社ECサイト「ヤマダウェブコム」のオウンドメディア強化を実現。EC全般のコンサルティングから記事制作まで、包括的なメディア支援を提供中。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-101/

・株式会社葬儀のこすもす様（葬儀業界メディア）

AIによる量産執筆と人間のファクトチェックを組み合わせ、葬儀業界特有のニッチな情報戦略に対応。SEO効果の向上、認知度アップ、サイト滞在時間の向上に貢献。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-98/

・ビッグローブ株式会社様（総合メディア）

AIによる迅速かつ大量な記事作成により、コンテンツ制作にかかる工数の大幅な削減。担当者のリソースを別の業務に割り当てることでメディア運用が加速。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/biglobe/

TechSuite株式会社とは?

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。

生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

「AIスカウトくん」紹介ページ: https://techsuite.co.jp/ai-scout

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/