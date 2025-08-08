ラシン株式会社がノーコードWeb制作「Studio」にて制作実績700サイトを突破

ラシン株式会社

ラシン株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：原 直樹）は、ノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio（スタジオ）」にて、累計制作実績が700サイトを突破したことをお知らせいたします。

また、Studioが提供する「Studioエキスパート」制度において、上位ランクである「Goldランク」に選出されております。

StudioでのWebサイト制作を通じて、ブランド価値を可視化

ラシン株式会社(https://hp-fukuoka.com/rashin)では、デザイン性と操作性を兼ね備えたWeb制作を軸に、企業やサービス、ブランドの個性を引き出すサイト制作を行ってまいりました。ノーコードツールであるStudioを活用することで、スピーディかつ高品質な制作を可能にし、業種を問わず幅広いクライアントからご依頼をいただいております。

累計制作サイト数が700件を超えた今、私たちは「Webサイト制作×マーケティング支援」の掛け合わせによって、Webサイトの価値を最大化する提案をさらに強化してまいります。

ラシン株式会社の強み：「ただの制作会社」でも「広告代理店」でもない、マーケティングと制作のハイブリッド

■自社マーケティングの実践力

自社のサービスを本気でマーケティングしてきた経験から、Web広告、SNS、SEO、さらには新聞・ラジオといったアナログ領域まで幅広い施策に対応。自社サービスのマーケティング活動における実践で得たPDCAの知見を活かし、クライアントに寄り添った支援を実現します。

■中立的なマーケティング設計

特定チャネルに依存しない全体戦略視点でマーケティングを設計。予算配分やKPI設計、広告代理店のマネジメントにも対応可能で、セカンドオピニオン的役割も果たします。

■ワンストップでの課題解決

マーケティングから制作、営業プロセスまでを一貫して支援。BtoB向けの営業設計も行い、「受注・売上・問い合わせにつながる」サイト制作を強みとしています。施策立案からリード獲得に至るまで、持続可能な成長戦略を支える制作体制を構築しています。

Studioエキスパート「Goldランク」として加盟

Studioが選出する「Studioエキスパート」とは、Studioを活用した実績・技術・デザイン力など、総合的な評価に基づいて加盟する制度です。ラシン株式会社はこのたび、最上位に近い「Goldランク」として加盟いたしました。

現在、Studioエキスパートページ(https://studio.design/ja/experts/experts)にも掲載されております。

ラシン株式会社について

ラシン株式会社は、「誰も取り残されないIT化」の実現を目指し、福岡および東京を拠点に活動するWeb制作・マーケティング支援企業です。

代表の原直樹は、福岡大学卒業後にリクルート、通販専門の広告会社を経て起業。前職時代から現在に至るまで、脚本を手がけたラジオ通販番組は累計9,000本以上にのぼります。

この経験を通じて、「通販をはじめとする“売るためのノウハウ”は潤沢な広告予算をもつ大企業にばかり蓄積されていく。一方で、多くの中小零細企業はその恩恵を受けにくく、取り残されかねない」という強い課題意識を抱くようになりました。そうした思いから、中小企業のデジタル活用を支援すべく、「ばりよか（※現ベリウェブ）」を立ち上げました。

さらに、福岡大学時代に起業を専門とするゼミで共に学んだ武耕太郎が、現在は取締役COOとして参画。新規事業の統括や「ばりよか（※現ベリウェブ）」事業を陣頭指揮し、西日本新聞社、ふくおかフィナンシャルグループなど、地域を代表する企業との業務提携を推進しています。

東京拠点は、ゼネラルマネージャーの茂木慎汰郎がリード。首都圏エリアにおけるクライアントおよびパートナー対応の強化、ならびに組織体制の最適化に取り組んでいます。

私たちは地方中小企業の「誰も取り残されないIT化」を支えるべく、若いメンバーが一丸となって挑戦を続けています。今後は東京拠点を通じて、首都圏の企業やパートナーとの連携も一層強化し、日本全国に価値を届けてまいります。

会社概要

・会社名：ラシン株式会社（英語表記：RASHIN inc.）

・所在地：

福岡本社：福岡市中央区警固二丁目16番26号アークエムズワン6F

東京営業本部：東京都港区芝四丁目1番23号三田NNビル 15F

・代表者：代表取締役 原 直樹

・事業内容：Webサイト制作事業、マーケティング支援、クラウドファンディング事業、ダイレクトマーケティング事業 等

・ラシン株式会社コーポレートサイト(https://rashin.jp/)

・サービスサイト(https://hp-fukuoka.com/rashin)