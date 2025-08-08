若者の挑戦を後押し！埼玉県発「S.T.A.R.プロジェクト」

株式会社埼玉新聞社

S.T.A.R.プロジェクト事務局（※）は、埼玉県内にゆかりのある15～25歳の若者による地域課題の解決・社会実証を支援する「S.T.A.R.プロジェクト（Saitama Talent Advancement Re:creation）」の参加者を募集中です。

本プロジェクトでは、最大70万円の活動支援金、専門家によるメンタリング、実証支援、成果発表の場など、挑戦を全面的にサポートする体制を用意しています。

企業・自治体のミッションに対するエントリーは、8月13日（火）17:00が応募締切となっています。皆さまの挑戦をお待ちしております！

※本プログラムは、経済産業省 令和6年度未踏的な地方の若手人材発掘育成支援事業費補助金「AKATSUKIプロジェクト」採択事業として株式会社地域デザインラボさいたま、株式会社埼玉新聞社、合同会社アンクアンドパートナー、株式会社デジラボホールディングスが実施しております。

【S.T.A.R.プロジェクトとは】

埼玉県にゆかりのある15～25歳の若者から、県内自治体・企業が抱える課題を解決するためのアイデアを募り、これまでの経験や最新技術を駆使したアイデアを磨き上げ、実証支援までを行うプロジェクトです。

【プロジェクトの特長】

【応募要項】

- チャレンジするクリエイタ（未知の領域へ挑戦する人材）を全面バックアップ！実証へ向けて伴走支援！- アイデアの実証に必要な資金を最大70万円提供- 埼玉県内の企業・自治体の未来に向けた課題・ミッションが集結- 企業・地域の未来を変えるビジネス技術やアイデアを募集・提案- 最先端の技術、日本の先進課題集積地での研修を実施（採択後、対象者のみ）- 経験豊富なメンターがアイデアの実現をサポート（最大5か月伴走支援）- 様々な媒体を活用した情報発信で挑戦を後押し求める人材：

IT、AI、デジタル技術などを駆使して自らのアイデアを具現化、イノベーション創出に向けて情熱を持って取り組む方々

応募資格：

在学・在職・在住・出身など埼玉県にゆかりのある満15歳～25歳の方々（チームで応募される場合はメンバーの1人以上が埼玉県にゆかりがあることが条件になります。）

募集コース：

１.ミッションコース：県企業・自治体のミッションに向けたアイデアで挑戦！

企業・自治体の課題や将来予測、新規事業などをテーマにした「ミッション」に沿った内容のアイデアを募集します。

＜ミッション提供 企業・自治体＞

秩父市、皆野町、株式会社アールディーシー、ケイアイスター不動産株式会社、株式会社埼玉新聞社、株式会社ベルーナ、リズム株式会社

ミッション一覧アールディーシーケイアイスター不動産埼玉新聞社ベルーナリズム皆野町秩父市

２.人財育成コース：自分自身で考えたアイデアで挑戦！

オリジナルのアイデアを広く募集。事業期間中であれば、アイデアの内容にマッチした企業との連携も可能です。

【応募方法】

下記をご確認のうえ、電子メールにて事務局宛に提出してください。

■提出書類

１.【必須】応募申込書

２.【必須】提案書（任意書式、A4サイズで5ページ以内。手書き可）

※ビジネスモデルや応募者の活かせるスキルなど、今回のご提案の概要が分かる内容を記載してください。

３.【任意】その他補足資料

■提出先

S.T.A.R.プロジェクト運営事務局（akatsuki●labtama.saitamaresona.co.jp）

※●を@に変えて送信ください

■提出期限

8月13日（水）17：00

■一次審査について

8月18日（月）オンラインにて面談をさせていただきます。

都合がつかず、事前に参加できないことがわかっている方については事前に事務局にご相談ください

【今後のスケジュール（予定）】

応募締切：2025年8月13日（火）17:00 必着

一次審査：2025年8月18日（月）

最終審査：2025年8月28日（木）

中間発表会：2025年11月15日（土）

成果発表会：2026年2月11日（火・祝）

【公式サイト・SNS】

公式サイト：https://saitama-pjstar.jp

Instagram：@saitama_pjstar

X（旧Twitter）：@saitama_pjstar

【本件に関するお問い合わせ先】

S.T.A.R.プロジェクト実行委員会事務局 （代表企業：株式会社地域デザインラボさいたま）

住所：〒330-9088 埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目4番1号

電話：070-1262-9969

Eメール：star.akatsuki@labtama.saitamaresona.co.jp

ホームページ：https://saitama-pjstar.jp/