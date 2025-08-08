eMotion Fleet、寺田倉庫のインキュベーション事業「Creation Camp TENNOZ」第2期生に採択

eMotion Fleet株式会社

商用EV導入のワンストップサービスを手がけるeMotion Fleet株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：白木秀司、デニス・イリッチ、以下「eMotion Fleet」）は、寺田倉庫株式会社が主催するスタートアップ支援プログラム「Creation Camp TENNOZ」の第2期生として採択されました。

「Creation Camp TENNOZ」は、寺田倉庫が本社を置く東京・天王洲にスタートアップ、ベンチャーを誘致し、水辺とアートの街をビジネスイノベーション拠点とするプロジェクト「Isle of Creation TENNOZ」プロジェクトの一環として推進されるインキュベーション事業です。設立3年以内のスタートアップを対象に、寺田倉庫および連携企業による支援を通じて事業の成長を後押しするもので、第2期となる本年は約300社の応募から10社が採択されました。

eMotion Fleetは、EV・GX（グリーントランスフォーメーション）領域に対する寺田倉庫の深い理解、中長期的な事業シナジーの可能性を評価されました。商用EVの社会実装と再生可能エネルギーの活用を通じた物流領域の脱炭素化の推進は、都市におけるGXを実現する上で不可欠な次世代インフラであり、eMotion Fleetが描くビジョンは、社会全体が向かうべき必然的な潮流として、強く賛同を得るに至りました。今後はその期待に応えるべく、現場での実装を着実に進めながら、新たな価値の創出に挑戦します。

eMotion Fleetは、本プログラムの支援のもと、今後2年間にわたり事業の成長と社会実装の加速に取り組んでまいります。

【eMotion Fleet株式会社について】

eMotion Fleetは、日本・アジアにおけるモノ・ヒトを運ぶ事業者に商用EV導入および事業拠点の脱炭素化をワンストップで伴走支援するサービスプロバイダーです。ドイツ物流大手に23,000台、国内物流大手に500台の商用EVを導入した前身企業から創業メンバーが独立し、豊富なハンズオンの経験値を元に、事業者・自治体の商用ＥＶフリートの計画・導入・運用を支援し、商用EVの稼働率向上、運用コスト削減、CO2削減に貢献します。



eMotion Fleetでは、脱炭素化と経済性を両立する電動モビリティの社会実装という、グローバルかつ喫緊の課題に挑む仲間を募集しています。エンジニア職・事業開発職など幅広く採用活動を行っています。詳しくは当社採用ページをご覧ください。

eMotion Fleet 採用情報(https://open.talentio.com/r/1/c/emotion-fleet/homes/4620)

【会社概要】

社名 eMotion Fleet株式会社

本社所在地 東京都新宿西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

代表取締役 白木秀司、デニス・イリッチ

設立 2023年9月

事業内容 事業者向け商用フリート電動化ワンストップサービス

事業拠点の脱炭素化支援サービス

商用EVフリートマネジメント、アセットマネジメント

URL https://www.emotion-fleet.com/

本件に関するお問い合わせ

eMotion Fleet株式会社広報 担当 伊藤

Email：info@emotion-fleet.com