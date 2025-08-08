【香川ファイブアローズ】2025-26シーズン サポートスタッフ(短期インターン)契約締結のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。



このたび、香川ファイブアローズでは、穂上太郎サポートスタッフとの2025-26シーズンの契約（短期インターン）が決まりましたので、お知らせいたします。





サポートスタッフ （短期インターン）

穂上 太郎 TARO HONOUEA

■プロフィール

生年月日：2003年5月7日

出身地：兵庫県

出身校：びわこ成蹊スポーツ大学（在学中）



■経歴

2022- びわこ成蹊スポーツ大学 男子バスケットボール部 学生コーチ

2023-25 京都ハンナリーズ トップチームコーチ インターン

2025.8 香川ファイブアローズ トップチームサポートスタッフ 短期インターン

■本人コメント

今シーズン、チーム活動に参加させていただくことになりました穂上太郎です。

夏の大切な時期にも関わらず、温かく迎えてくださった生岡GM、籔内HCをはじめ、チーム関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

これまで多くの方々に支えられて、今の自分があることを忘れず、チームに貢献できるよう全力を尽くします。 まだまだ未熟者ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。



■生岡直人 代表取締役社長 兼 ゼネラルマネージャー コメント

今回、短期インターンとして穂上太郎くんを迎え入れることとなりました。

これまで他クラブで培ってきた経験や香川ファイブアローズに貢献したいという思いを、ぜひこの機会で目一杯表現してもらえたらと思っています。

現場での出来事全てを糧にして、大きく成長してくれることを期待しています。