「英文学の風景～オックスフォードの街と文学の聖地巡礼～」テレビ市民講座 “学びの杜” 8月放送のご案内

杏林大学（東京都三鷹市／学長 渡邊卓）は、教育・研究の特色を活かした医療系・人文社会科学系の市民講座”学びの杜”を、ケーブルテレビJ:COMで放送しています。

8月は、外国語学部英語学科 高木眞佐子教授の「英文学の風景～オックスフォードの街と文学の聖地巡礼～」です。

■放送日程：毎週日曜 昼 12時30分～13時

■放送エリア：武蔵野、三鷹、杉並

＊J:COM加入者または、住いの集合住宅にJ:COMが導入されている場合視聴可

■番組内容

「英文学の風景～オックスフォードの街と文学の聖地巡礼～」（外国語学部 高木眞佐子教授）

英文学の聖地オックスフォード。C.S.ルイスの『ナルニア国物語』など、この街で活躍した代表的な作家と作品を紹介するほか、作品と街の意外な関わりもお話します。一緒に街歩きと文学鑑賞を楽しみましょう。

※過去の放送は、杏林大学ウェブサイト 「動画で市民講座 学びの杜」(https://www.kyorin-u.ac.jp/univ/area/opened/kyorintv/)からどなたでも視聴いただけます。

杏林学園広報室

電話 :0422-44-0611

mail :koho@ks.kyorin-u.ac.jp



■学校法人杏林学園

創立 ： 1966年

学部 ： 医学部、保健学部、総合政策学部、外国語学部

大学院 ： 医学研究科、保健学研究科、国際協力研究科

病院：医学部付属病院、医学部付属杉並病院



学生数 ： 6,017名（2025年5月1日現在）

住所：三鷹キャンパス）東京都三鷹市新川6-20-2

井の頭キャンパス）三鷹市下連雀5-4-1

八王子キャンパス）東京都八王子市宮下町476



大学公式サイト：https://www.kyorin-u.ac.jp/