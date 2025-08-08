【無料MEO対策セミナー】新規集患に欠かせない！GoogleMEO対策術 口コミへの効果的な対策とは!?

株式会社WeBridge

無料ウェビナー

日時 2025年8月26日 19:00～20:00

【こんな方におすすめ】

・Googleにおける集患対策を知りたい

・新規集患を獲得したい

・具体的な集患方法がわからない

・口コミをどうにかしたい

【セミナー概要】

スマートフォンでのGoogleの使用者は8割と言われております。

多くのユーザーがスマートフォン片手に検索しているからこそ、 そのGoogleでの対策は、集患・求人・ブランディングで見たとしても必要不可欠な対策になっております。

本セミナーでは、Googleビジネスプロフィールの登録やMEO（マップエンジン最適化）対策、口コミ管理、写真・動画の活用など、 Googleマップを最大限に活用して新規患者を増やす具体的な方法を紹介。

競合クリニックとの差別化や、地域で選ばれるクリニックづくりのポイントもお伝えします。

【セミナー内容】

『新規集患に欠かせない！GoogleMEO対策術 口コミへの効果的な対策とは!?』

【登壇者】

株式会社WeBridge

WEBマーケティング事業部 大越 徹

【参加方法】

下記からフォームから事前登録をお願いします。

※ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/9117546344014/WN_JGHgZJhwTG6QLpjH7_n6pA#/registration

【★参加者特典★】

アンケートにご回答いただくと、「Google MEO対策の専門家」によるマンツーマンでのGoogleビジネスプロフィールの無料診断を受けることが可能です。

貴院のアカウント状況や対策できる箇所、どの点を改善すれば上位表示が見込めるか、キーワードのご相談、 その他のご質問やご相談などお時間が許す限りご活用いただけます。

※録画、録音、撮影、スクリーンショットやダウンロード、資料の無断転用はご遠慮いただいております。

※セミナー終了後にアンケートのご案内もさせて頂きます。

《会社概要》

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒163-0649 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階

事業内容：1. デジタルマーケティング事業

2. WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3. 採用コンサルティング事業

4. 広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイトURL : 株式会社WeBridge(https://webridge.co.jp/)

MEOサービスサイトURL : MEO対策ならMEO GENIUS(https://webridge.co.jp/meo-genius/)

SEOサービスサイトURL : SEO対策ならSEO GENIUS(https://webridge.co.jp/seo-genius/)