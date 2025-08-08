ギャルコスプレイヤー霜月めあ “挑戦”コンセプトのデジタル写真集が本日8月8日に2冊同時発売！撮影中の様子をおさめたPVも公開。アマギフプレゼントやオンライン撮影会などのキャンペーン実施中。
ギャルコスプレイヤー霜月めあが、
幻冬舎より完全撮り下ろしのデジタル写真集『いままでの軌跡』と『これまでの挑戦』を2冊同時発売！
撮影中の様子をおさめたPVも公開されました！
https://youtu.be/wAQdyXCJGW8
“かわいさ”と“色気”──正反対のコンセプトで彼女の魅力を写し出す、150ページ超の大ボリューム作品です。
発売を記念して、キャンペーンを実施いたします。
オンライン撮影会が当たる！くじメイト発売！
写真集発売を記念して、アニメイト運営のオンラインくじサービス「くじメイト」を発売！
A賞は、霜月めあと1対1でのオンライン撮影会！二人きりの時間が過ごせます！
そのほかの景品も、あなたのお名前入りメッセージ動画や、写真集の初出しメイキング動画など、ファン必見のものばかりです！
豪華景品の中からいずれかがハズレなしで当たります！
■販売URL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3189854/
■販売期間：2025年8月8日(金)10:00～2025年10月8日(水)23:59まで
■販売価格：1,100円（税込）／送料無料
■賞品内容：
A賞（確率1.0％） めあと1対1でオンライン撮影会
B賞（確率5.0％） めあの特別映像メッセージ（あなたのお名前入り）
C賞（確率15％） 写真集 特別メイキング映像 （全3種）
D賞（確率79％） 写真集アザーカット （全6種）
＜くじメイトとは＞
『くじメイト』は株式会社アニメイトが運営する、アニメイト通販内で購入できるはずれなしのオンラインくじサービス。ここでしか手に入らないオリジナル＆完全受注生産の特別なグッズを多数ご用意しています。PC・スマートフォンなどから購入可能なので、何時でもくじをお楽しみいただけます。
Amazonギフトカードが当たる！ Xリポストキャンペーン
幻冬舎 電子書籍アカウント（@gentosha_dc）をフォロー＆対象ポストをリポストしてくれた方の中から、
Amazonギフト券2,000円分を抽選で25名様にプレゼント！
■対象ポスト：https://x.com/gentosha_dc/status/1953701385662542057
■応募期限 ：2025年8月31日(日)23:59まで
各電子書店での豪華特典付きバージョンの発売！
＜DMMブックス＞
ファン必見の、特典最大ボリュームのバージョンがDMMブックスだけで独占発売！
配信を記念して60%ポイント還元も実施中！
【DMM限定スペシャル動画＆アザーカット付き】霜月めあ『いままでの軌跡』【幻冬舎デジタル限定】
【DMM限定スペシャル動画＆アザーカット付き】霜月めあ『これからの挑戦』【幻冬舎デジタル限定】
DMM限定スペシャル動画より
DMM限定スペシャル動画より
DMM限定スペシャル動画より
【DMM限定スペシャル動画＆アザーカット付き】
メイキング＋インタビュー＋オフショットをたっぷり収録！
ポージング中の真剣な眼差し、しなやかに動く身体、そして素肌の温度まで感じられるような、ファン必見のスペシャル動画です！
※本商品は、一般販売される【動画特典付き】の特典映像をすべて含み、さらに追加映像や未公開カットを多数収録した完全上位互換版となります。重複購入にお気をつけ下さい。
■販売URL：https://x.gd/av9KV
■60%ポイント還元について
・2025年8月21日(木)23:59まで
・表示よりも実際の還元付与率が少ない場合があります。（付与上限、未確定の付与等）
・キャンペーンによりポイント還元の上限が設定されている場合があります。詳しくは各キャンペーンをご確認ください。
・クレジットカード決済・DMMカード決済を還元対象にするには、お支払い方法の選択画面にて決済方法としてお選びいただく必要があります。
＜Reader Store＞
直筆サイン入り！限定チェキ付きが期間限定で発売！
■販売URL：
＜Reader Store限定チェキ付き＞【動画特典付き】霜月めあ『いままでの軌跡』【幻冬舎デジタル限定】https://ebookstore.sony.jp/title/11235846/id/LT000230220003618381/
＜Reader Store限定チェキ付き＞【動画特典付き】霜月めあ『これからの挑戦』【幻冬舎デジタル限定】https://ebookstore.sony.jp/title/11235847/id/LT000230220003618382/
■販売期間：2025年8月8日(金) 00:00～8月24日(日) 23:59
■購入特典：直筆サイン入り撮影衣装チェキ1枚（ランダム）
※全4種類。撮影時のカットをチェキにて出力したものとなります。
※複数購入された方には、購入数分の特典をお送りいたします。
※配送先は国内の住所に限ります。
※発送は2025年9月上旬に順次発送となります。
※購入特典付き商品になりますので、意図しない購入にご注意ください。
※1アカウントで複数購入が可能となっております。意図しない重複購入にご注意ください。
発売を記念して、幻冬舎写真集 20冊以上を対象にした20%OFFクーポンを配布！
【キャンペーン期間】2025/8/8 0:00～2025/8/14 23:59
【キャンペーン内容】クーポンご利用で対象商品が20%OFF
※『いままでの軌跡』『これからの挑戦』はクーポン対象外です
※キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。
■対象商品URL：https://ebookstore.sony.jp/features/9gzi81rdq/?cs=recobnr_magazine_9gzi81rdq
複数書店でポイント還元キャンペーンを実施！
BOOK☆WALKER
楽天Kobo
auブックパス
＜BOOK☆WALKER＞
「いままでの軌跡」「これからの挑戦」を含む、
幻冬舎写真集 20冊以上を対象にしたコイン還元キャンペーンを実施！
■対象商品URL：https://r18.bookwalker.jp/campaign/42949/
＜楽天Kobo＞
対象作品がクーポンで40%OFF
※『いままでの軌跡』『これからの挑戦』はクーポン対象外です
■対象商品URL：https://books.rakuten.co.jp/event/e-book/camp-jcg/?dir=2025/08/&mid=209005&jsonsort=5&l-id=ebook-event-all-13664-29(https://books.rakuten.co.jp/event/e-book/camp-jcg/?dir=2025/08/&mid=209005&jsonsort=5&l-id=ebook-event-all-13664-29)
＜auブックパス＞
対象作品がクーポンで20%OFF
※『いままでの軌跡』『これからの挑戦』はクーポン対象外です
各書店の限定アザーカット付きを複数発売！
【Amazon限定アザーカット付き】
『いままでの軌跡』https://amzn.asia/d/5NrX66s ※現在は販売停止中
『これからの挑戦』https://amzn.asia/d/cukKUOg
【DMM限定スペシャル動画＆アザーカット付き】
『いままでの軌跡』https://book.dmm.com/product/6181364/b779agnts06647/
『これからの挑戦』https://book.dmm.com/product/6181365/b779agnts06648/
【Reader Store限定アザーカット付き】
『いままでの軌跡』https://ebookstore.sony.jp/title/11235263/
『これからの挑戦』https://ebookstore.sony.jp/title/11235267/
＜Reader Store限定チェキ付き＞
『いままでの軌跡』https://ebookstore.sony.jp/title/11235846/id/LT000230220003618381/
『これからの挑戦』https://ebookstore.sony.jp/title/11235847/id/LT000230220003618382/
【楽天Kobo限定アザーカット付き】
『いままでの軌跡』https://books.rakuten.co.jp/rk/84a855b28bff3b73b0f780ae2ad0323a/
『これからの挑戦』https://books.rakuten.co.jp/rk/302d8400712a3c34b480c030d0d22408/
【auブックパス限定アザーカット付き】
『いままでの軌跡』https://ul.bookpass.auone.jp/titles/LT000230137003615607
『これからの挑戦』https://ul.bookpass.auone.jp/titles/LT000230137003615611
【BOOK☆WALKER限定アザーカット付き】
『いままでの軌跡』https://bookwalker.jp/de85f790c3-09f1-4a25-a13a-18dcc70a6b06/
『これからの挑戦』https://bookwalker.jp/de49d18c38-c85a-45bb-8f12-99f89bdd4eb2/
【ブックライブ限定アザーカット付き】
『いままでの軌跡』https://booklive.jp/product/index/title_id/1959861/vol_no/001
『これからの挑戦』https://booklive.jp/product/index/title_id/1959867/vol_no/001
【ebookjapan限定アザーカット付き】
『いままでの軌跡』https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/915403/
『これからの挑戦』https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/915406/
【honto限定アザーカット付き】
『いままでの軌跡』https://honto.jp/ebook/pd_34526309.html
『これからの挑戦』https://honto.jp/ebook/pd_34526312.html
【U-NEXT限定アザーカット付き】
『いままでの軌跡』https://video-share.unext.jp/book/title/BSD0001013634/BID0002254428
『これからの挑戦』https://video-share.unext.jp/book/title/BSD0001014007/BID0002254678
【2冊購入特典メイキング動画】プレゼント！
『いままでの軌跡』『これからの挑戦』を両方ご購入いただいた方限定で、特別映像が視聴できます！
撮影現場でのメイキング映像や、ここでしか見られない限定インタビューなど、
霜月めあの素顔や魅力がぎゅっと詰まった内容を収録！
※写真集の最終ページに【2冊購入特典メイキング動画】のパスワード付きリンクが記載されています。両作品それぞれに記載されているパスワードを組み合わせることで、動画が視聴できます。
※対象はすべての商品タイプ共通です。（通常版／【動画特典付き】／【書店限定アザーカット付き】）
商品タイプに関わらず『いままでの軌跡』『これからの挑戦』の両方をご購入で視聴が可能です。
※【動画特典付き】に収録されている動画特典とは異なるメイキング動画です。ぜひ併せてお楽しみください。
『いままでの軌跡』
霜月めあの「かわいい」と「ちょっと背伸び」が混ざり合う、コスプレグラビア集大成！
制服、スポブラ、バニーガール、変形水着──
誰もがときめく王道グラビア衣装を、キュートかつフェティッシュに着こなします。
“完成形”としての霜月めあを、150ページ超の大ボリュームでお楽しみください。
【書誌情報】
発売日：2025年8月8日
定価：【通常版】2500円＋税
【動画特典付き】4500円＋税
【書店限定アザーカット付き】2700円＋税
頁数：152頁
撮影：岡本武志 ／ スタイリスト：葉月 ／ ヘアメイク：清水恵美子
『これからの挑戦』
霜月めあ、完全撮り下ろしによる新たな挑戦！
“いままで”のイメージを打ち破るような大人衣装と背徳表現で、新たな領域へと踏み込みます。
艶めく美肌、セクシーな肉感──
大胆進化した彼女の”挑戦”を、150ページ超の大ボリュームでお楽しみください！
【書誌情報】
発売日：2025年8月8日
定価：【通常版】2500円＋税
【動画特典付き】4500円＋税
【書店限定アザーカット付き】2700円＋税
頁数：154頁
撮影：岡本武志 ／ スタイリスト：葉月 ／ ヘアメイク：清水恵美子 ／ 衣装提供協力：REALISE
【著者プロフィール】
霜月めあ（しもつき・めあ）
11月14日生まれ。宮城県出身。
17歳から活動をはじめ、これまでに800種類以上のキャラクターに変身してきたギャルコスプレイヤー。
イベント出演やグラビアなどで注目を集める一方、ゲーム好きとして配信ゲーム番組のMCを務めるなど多彩に活躍。
2025年5月からは、バーチャルとリアルの両世界で活動するXTuber（クロスチューバー）『音零くじら』としてもデビューし、さらに音楽活動に乗り出すことも発表された。
ジャンルを超えて、活動の場を広げている。
X：https://x.com/melomea030
Instagram：https://www.instagram.com/meameachan
YouTube：https://www.youtube.com/@meachanhonpo
TikTok：https://www.tiktok.com/@meameachan