『RAG活用パターン／先端RAGソリューション　総覧白書2025年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2025年7月22日、『RAG活用パターン／先端RAGソリューション総覧白書2025年版』の発刊ならびにその概要を発表した。（※ 本領域は昨今のダイナミックに変化し続けており、こうした情勢を反映するため、8月初旬時点での最新情報を反映した内容として更新・編纂されている。）

■ キーメッセージ

RAG（検索拡張生成）技術は「企業知の全自動化・民主化」の最前線技術です。経営・業務・リスク・顧客対応から、ナレッジ継承や新規事業の迅速な立上げまで、唯一無二の差別化と競争力構築に直結する。

本白書は、生成AIと検索技術の融合であるRAGが企業DXの最前線で果たす多様な役割・導入形態・運用課題・最新技術動向を、ビジネス戦略・業務効率化・市場競争力強化の切り口で分野ごとに体系的に整理しており、“RAG応用の全体像”を網羅している。

RAGの導入・運用にはデータ設計・セキュリティ・ユーザー体制等への配慮が不可欠である。一方で、持続的な改善体制と最先端技術の実装により、RAGは確実に“ビジネスの競争優位”と“業務革新”のエンジンとなる。

RAGシステムの特徴は以下のとおりである。

● 外部／内部知識を統合: LLM（大規模言語モデル）単独では困難な「企業固有の情報」や「最新動向」への即応とエビデンスの根拠提示。

● マルチモーダル対応: テキストのみならず、画像・音声・動画等の多様なデータから検索・分析・生成が可能。

● リアルタイム性＆自動化: データの即時反映・リアルタイム生成、ユーザー／部門横断の情報獲得・自動レポート化。

● セキュリティ・ガバナンス: 高度なデータアクセス制御・暗号化・監査、産学官・業界標準への準拠。

■ 利用シーン

本白書で取り上げているケース／想定利用シーンのいくつかを紹介する。

● 戦略・ナレッジ: 経営レベルの意思決定を支援するナレッジ統合基盤、ビッグデータ分析、戦略プランニング、M&Aデューデリジェンス、IR・ESG／CSRレポート等の自動生成・要約。

● 業務効率化: 社内FAQ／ドキュメント検索、自動議事録・報告書、マニュアル・規定類や各業務部門の文書管理を横断的に最適化。

● 法務・リスク／コンプラ: 契約照査、法令・判例リサーチ、リスク管理レポート、知財管理など高度な品質・透明性が要求される分野での応用。

● 産業・インフラ: 製造工程最適化、品質・安全管理、物流、エネルギー、環境・災害対応、IoT／エッジ連携、サプライチェーン管理。

● 顧客／営業／マーケ／CS: オムニチャネルFAQボット、FAQやカスタマーQ&Aの自動応答／パーソナライズ対応、競合分析、キャンペーンや営業資料自動化、24時間体制のカスタマーサポート効率化。

● 金融／保険・専門サービス: 投資家向け資料、金融規制対応、リスク・査定・与信評価、不正検知、資産運用提案。

■ ゴール

本白書により、御社の生成AI利活用によるROI最大化・業務フロー変革、経営・マネジメントレベルの意思決定迅速化、コスト削減、リスク管理高度化、プロジェクト型・個別事業への展開で具体的なアウトカムを創出することに貢献することを確信している。

■ 基本書誌情報

・タイトル：RAG活用パターン／先端RAGソリューション白書2025年版

・判型・頁数：A4判 1,800頁

・頒価：税込

165,000円(バインダー製本版)

129,800円（PDF版）（※CD-ROMパッケージもしくはダウンロード）

・発行日：2025年7月22日

・発行元：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

※本白書は、国内外の先進企業事例、技術動向、学術研究成果を総合的に分析し、2025年7月現在の最新情報に基づいて編纂されている。

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2025年7月

