「ケンミンショー旅アワード2025」にSnapmart(株式会社CREAVE)が参画！協力団体特別賞を設置

クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する、株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）は、ケンミンショー旅アワード実行委員会（読売テレビ放送株式会社、株式会社プログレス）が実施する“ケンミン愛”あふれる動画の投稿を募るコンテスト「ケンミンショー旅アワード2025」に協力団体として参画いたします。

これに伴い、「ケンミンショー旅アワード2025」に「協力団体特別賞」を設置するとともに、CREAVEが運営する「Snapmart」でもクリエイターを対象としたSnapmart限定コンテストを同時開催いたします。

「ケンミンショー旅アワード2025」公式WEB： https://www.kenminshowtabi.com(https://www.kenminshowtabi.com)

「ケンミンショー旅アワード2025」にて、「協力団体特別賞」を設置

「ケンミンショー旅アワード2025」は、全都道府県民（一般の方はもちろん、動画クリエイター、ローカルインフルエンサーなど）から、広く動画を募集しグランプリを決めるショート動画コンテストです。グルメ、スポット、方言、あるあるなど、“ケンミン愛”が溢れている動画を募集。

当社は当コンテストに協力団体として参画し、協力団体特別賞を設置します。

「ケンミンショー旅アワード2025」の詳細は下記URLよりご確認ください。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000016381.html

Snapmart限定コンテストも同時開催！

さらに、「ケンミンショー旅アワード2025」と「Snapmart」は、共同で「ケンミンショー旅アワード2025 × Snapmart共同コンテスト」を同時開催します。

このコンテストでは、Snapmartクリエイターのみが対象の賞を用意。「ケンミンショー旅アワード2025」の受賞を目指しながら、Snapmartの賞獲得も目指せる内容になっています。

■スケジュール

応募期間:2025年8月8日（金）～ 8月18日（月）

コンテスト期間:2025年8月19日（火）～ 9月8日（月）

受賞作品発表:2025年9月12日（金）頃

■応募方法

Snapmartアプリより本コンテストに応募

コンテスト期間に撮影と投稿

■賞 (2名様)

・ご当地グルメ賞（2名様）

※コンテストの詳細は、以下URLよりご覧ください。

URL：https://info.snapmart.jp/kenminshowtabi_snapmart_contest/

Snapmart（スナップマート）について

■「Snapmart」とは

株式会社CREAVEが運営する、生活者目線での撮影・SNS発信が得意な35万人のクリエイターが集うプラットフォームです。2024年10月に登録クリエイター数が35万人を突破しました。「可能性に光を当てる。毎日にきっかけを創っていく。」というサービスミッションの元、スキルアップやクリエイター同士の交流、自己実現などのクリエイターが活躍できる機会の創出を目指しています。

■クリエイターがSnapmartで出来ること- 商品の無料提供を受け、商品撮影・SNS発信する 『アンバサダー活動』 （賞金あり）- お題にそった写真/動画を応募する 『コンテスト応募』 （賞金あり）- スマホで気軽に売れる 『写真販売』- クリエイティブの学び場 『オンラインイベントへの参加』- テーマ特化型で活動が出来る 『コミュニティへの参加』

※Snapmartアプリは以下からダウンロードください。

iOS用URLはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88-snapmart-%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%8C%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1087206878)

Android用URLはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.snapmart.app&hl=ja&gl=US&pli=1)

■毎月１回のイベント開催

毎月、様々なテーマでオンラインイベントを開催しています。最近では「初心者向け」「動画撮影・編集」をテーマとしたイベントが多く、平均250名前後の視聴登録があります。

※過去イベント詳細は以下URLよりご覧ください。

URL：https://info.snapmart.jp/category/event/

株式会社CREAVE（クリーブ）概要

CREAVE（クリーブ）は、『温度ある繋がりを感じられる世界へ』をミッションに掲げるSNSマーケティング・クリエイティブ支援のプロフェッショナル集団です。35万人*のクリエイターと共創した”本質的なSNSマーケティング支援”を行います。累計支援企業社数300社超。コスメ・食品・インテリア・家電等のtoC商材を持つ企業様を中心に幅広く支援実績がございます。

※Snapmart累計登録クリエイター数（2024年10月時点）

※事業詳細につきましては、以下弊社ウェブサイトをご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/service/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/252_1_b67db99c07f9ab3f3a633067588173b8.jpg?v=202508090355 ]

