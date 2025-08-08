ITパスポート試験対策講座の受講生を募集します！

堺市役所

堺市では、多様な人材の活躍・市内企業の人手不足の解消に向け、さかいJOBステーションやキャリアナビさかい等による求職者支援を行っています。

このたび新たに、就職や転職に活かせる資格の試験対策やデジタルスキルをeラーニングで学べるITパスポート試験対策講座の受講生を募集します。

ITパスポート試験対策講座を受講後には実務的なスキルが学べるeラーニング講座を約300種類の中から学習できます。

お仕事をお探しの方で、デジタルスキルに関心のある方、デジタルスキルを習得し堺市内で就職をお考えの方はぜひご検討ください。

■ITパスポート試験対策講座の概要

申込期間

（第1期）令和7年8月6日（水）～令和7年9月30日（火）

（第2期）令和7年9月22日（月）～令和7年11月14日（金）

※第1期・2期は同内容の講座です。

受講期間

（第1期）令和7年10月15日（水）～令和8年1月14日（水）

（第2期）令和7年12月1日（月）～令和8年2月28日（土）

各受講期間中に、集合研修を3回実施予定（うち2回は対面）

費用

無料 ※ITパスポート試験受験料は受講者負担

受講場所

⑴eラーニング（ご自宅等インターネット環境が利用できる場所）

⑵集合研修（サンスクエア堺（堺市堺区田出井町2-1））

対象者

さかいJOBステーションまたはキャリアナビさかいの会員で、デジタルスキル向上をめざす方

※本講座の参加には、いずれかの会員登録が必要です。以下の会員登録ページから登録をお願いします（既にいずれかの会員の方は、登録不要です）

会員登録のご案内

<さかいJOBステーション>

対象：15歳～39歳の方、全年齢の女性の方

会員登録ページ：https://www.sakai-jobstation.jp/cgi-bin/inquiry.php/1?page_no=317

<キャリアナビさかい>

対象：非正規雇用の方（全年齢）、未就労の女性（全年齢）の方

会員登録ページ：https://select-type.com/member/reg/?mi=o7Rth8BXO6o

定員

各期100名 ※定員超過の場合は選考を行います。

申込方法

内容- eラーニングで受講できるITパスポート試験対策講座（学習の進捗管理や確認テスト有）- 質問対応、集合研修等による学習サポート- テキスト（いちばんやさしいITパスポート（令和6年度版））の配布- ITパスポート試験の案内- 受講後は、その他スキルアップ講座（Microsoft Officeやマーケティング基礎など）をeラーニングで受講可- さかいJOBステーションやキャリアナビさかいによる市内企業への就職サポート

以下の専用サイトからお申込みください。

https://sakai-d.online/

※第2期の募集は、同サイトにて後日ご案内します。

本市就職支援施設のご案内

＜さかいJOBステーションについて＞

堺で働くための総合支援拠点であり、若年者（39歳以下）と女性（全年齢）、デジタルスキルを有する方（全年齢）に向けた就職支援や、就職後の定着支援、市内企業の人材確保支援を行っています。求職者等へのキャリアカウンセラーによる個別相談や就職に役立つ講座、市内企業と求職者を対象に行う企業交流会等を年間を通じて開催しています。

さかいJOBステーションHP：https://www.sakai-jobstation.jp/

＜キャリアナビさかいについて＞

短時間就労など多様な働き方を希望する女性への就職支援や、非正規雇用で働いている方の正社員等への転職支援を実施しています。年末年始を除く毎日利用可能な就職（転職）相談や市内企業から受け付ける「キャリアナビさかい専用求人」の紹介等を通じ、就職・転職の支援を行っています。

キャリアナビさかいホームページ：https://www.careernavi-sakai.jp