整体サロン「カラダファクトリー」初となるK-1選手のサポートを開始K-1レオナ・ぺタス選手と「アスリートサポート契約」を締結

　整体×骨盤サロン「カ・ラ・ダ ファクトリー」（以下 カラダファクトリー）を展開する株式会社ファクトリージャパングループ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長：高橋 健介、以下 ファクトリージャパン）は、K-1選手のレオナ・ぺタス選手とアスリートサポート契約を締結し、ボディケア領域でケアサポートしていくことを決定いたしましたのでお知らせいたします。



　K-1は、「KO（ノックアウト）を目指して戦う」というコンセプトを持つ、パンチとキックを中心とした立ち技のみで戦う格闘技です。激しい戦い以前に、まず激しいトレーニングに耐えうる強靭な身体とコンディショニングが必要で、いかに抜群のコンディションで試合に臨めるかが重要です。また、選手には、瞬発力、スピード、パワー、スタミナといった高い身体能力と、バランス感覚、攻防一体の戦術が必要とされている過酷な競技といえます。


　


カラダファクトリーでは、日頃から選手のカラダメンテナンスのサポートをすることで、ベストなパフォーマンスの実現、疲労の回復をサポート、さらに競技生活の伸長に役立てるようなパートナーを目指して参ります。　2025年8月より、店舗にて専属トレーナーによる施術サポートを開始いたします。



カラダファクトリー独自技術である「A.P.バランス(R)」は、スポーツアスリートに欠かせない体幹・バランス、可動域に着目した施術法です。カラダファクトリーでは今後も、アスリートサポートの豊富な実績と知識により、国内外で活躍するスポーツアスリートへのサポートを推進し、日本スポーツ界の促進と繁栄に貢献したいと考えております。




■レオナ・ぺタス選手との契約締結の理由


　当社ファクトリージャパンは、「K-１」選手へのケアサポートは初となりますが、面談を通じ、レオナ・ぺタス選手の「アグレッシブに挑戦し続ける姿勢」、「ファンを魅了する発信力」、そして「強靭なフィジカル・メンタルに隠された優しいお人柄」に共感し、この度、アスリートサポート契約を締結することを決定しました。




■今後の取り組みについて


　レオナ・ぺタス選手がこのあと試合・大会出場をされるスケジュールに合わせベストなコンディションで臨んでいただけるよう全力でお身体のケアサポートを担当させていただきます。


また、スケジュールが整いましたら、アスリートサポートを担当するスポーツセクションの勉強会にゲストとして登場いただき、社員に向けて選手の視点からスポーツトレーナー・ケアサポートについて講和をいただくなど、ご協力をいただく予定となっております。




■レオナ・ペタス選手コメント


　この度、整体サロン「カラダファクトリー」さんにボディケア・サポートをいただくことになりました。施術を受けてみて、初めて身体を触っていただいたのにも関わらず、コンディションが整っていることを実感できました。回数を重ねるたびに更に僕自身に合った施術をしていただけると思うと、とてもワクワクしております。



高いレベルでの施術を行なっていただけるので、競技に対しても充実して望めそうです。


カラダファクトリーさんのサポートでさらに飛躍できるよう頑張りたいと思います。


これからも、様々な戦いが待っていますが万全な体制で挑戦を続けていきたいと思います。応援を宜しくお願い致します。




■レオナ・ペタス選手Profile



レオナ・ペタス（本名 加藤玲於奈）


埼玉県入間市出身。


THE SPIRIT GYM TEAM TOP ZEROS/LARA TOKYO所属。現K-1WORLD GPスーパーフェザー級王者。リングネームは師 ニコラス・ペタスより襲名。強烈な右ストレートを持つことから"石の拳"の異名を持つ。弟、加藤虎於奈の影響で高校入学後に格闘技の道へ進み、アマチュア時代には武尊からも勝利を収めている。 Krushを主戦場に戦い、国内スーパーフェザー級のトップファイターたちから勝利を重ね、2019年9月のKrush後楽園大会で西京佑馬を下して第9代Krushスーパーフェザー級王座を獲得。



・RECORD


42戦 33勝(15KO) 8敗 1分


第9代Krushスーパーフェザー級王座


第5代K-1 WORLD GPスーパーフェザー級王座


2016年英雄伝説アジア-60kgトーナメント優勝






◆「カ・ラ・ダ ファクトリー」とは



「カラダファクトリー」は、根本ケアという考え方を基にしたカラダと健康のトータルボディケアサロンです。独自に開発した「A.P.バランス（R）」整体理論に基づいた施術法を用い、首・肩・腰・足のケアなどお悩み別に、お客様一人ひとりのカラダの状態を確認しながら施術を行います。



◆「A.P.バランス（R）」とは


「A.P.バランス（R）」整体理論とは首の第一頸椎（A:アトラス）と骨盤（P:ペルビス）のバランスに着目することで、心身のコンディションをケアしていくというカラダファクトリー独自の理論に基づいた施術法です。首・肩・腰などカラダのお悩みをケアし、健康で快適なカラダに導いていきます。この「A.P.バランス（R）」整体理論に基づく施術は、国内外で活躍する多くのアスリートからも支持されています。　


※「A.P.バランス（R）」は、ファクトリージャパングループの商標です。




◆「ファクトリージャパングループ」とは



感動を生み出す「人財力」で健康の促進と予防に対する意識改革を世界に広げ、社会に貢献する。それが「ファクトリージャパングループ」の企業理念です。お客様一人ひとりの声に寄り添い、いかにご満足いただけるかということを、とことん妥協無く追及することを最も重視しています。お客様第一主義をもとに、技術とサービス・ホスピタリティを重視した人財を育成し、サロン事業、教育事業、フランチャイズ事業など、健康の促進と予防に対する意識改革に関する事業を幅広く展開しています。






＜会社概要＞


商号　　　 　　株式会社ファクトリージャパングループ


本社所在地 　　101-0041　東京都千代田区神田須田町1-9 5F


役員　　　 　　代表取締役社長 高橋 健介


資本金 　　　　5000万円


事業内容　　　・整体サロン運営・健康関連商品の販売・フランチャイズ事業


従業員数　　　　1,454名（2025/4/1時点） ※グループ会社を除く


グループ会社　　株式会社 凜、FJG International Holdings Limited、株式会社 FJGIタイランド、卡莱达(深圳)健康管理有限公司


