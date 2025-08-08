『次世代IoT／AIoT-実装・応用・利活用 総覧白書2025年版 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2025年8月1日、次世代IoT／AIoT-実装・応用・利活用 総覧白書2025年版』の発刊ならびにその概要を発表した。（※ 本領域は昨今のダイナミックに変化し続けており、こうした情勢を反映するため、8月初旬時点での最新情報を反映した内容として更新・編纂されている。）

【全体概要／主要テーマ】

デジタル変革の加速を受けて、従来のIoTから「AIoT」（AIを中核に据えリアルタイム最適化・自律制御を担うIoT環境）への進化が進んでいる。

本レポートは、2025年におけるIoTを起点としたAIoT（AI×IoT）の最新潮流、エージェンティックAI・生成AI・マルチモーダルAIの応用動向と、その中核技術であるデジタルツインの統合・発展について、国内外主要企業のソリューションや先端研究動向、典型的なアーキテクチャ、導入モデル、技術課題・運用上の要諦などを体系的にまとめたものである。

産業DX、製造、エネルギー、ロジスティクス、スマートビル、医療・ヘルスケア、アグリテックやスポーツ等、多様な分野におけるAI利活用の「今」と「これから」を徹底解説しおり、導入検討資料・事業戦略策定・エコシステム組成の情報源として幅広いステークホルダーに資する内容となっている。

本白書では、“静的なデータ収集→動的な意思決定エコシステム”へのパラダイム転換を軸にして、AIエージェントの協調、生成AI・マルチモーダルAI活用、複数データ型（画像・音声・テキスト・センサー）が有機的に統合した解析モデル、そして「デジタルツイン統合」の最新展望までをカバーしている。

【キーワード】

産業・IoT分野におけるエージェンティックAI・生成AI・マルチモーダルAI／デジタルツイン2.0利活用の最新動向とエコシステム全体像

AIoT/AIエージェンティックAI：複数AIエージェントとIoT資産連携による自律最適化

生成AI：異常検知・予知・文書自動化・シナリオ生成

マルチモーダルAI：様々なセンサーデータの融合解析

デジタルツイン統合：現実世界と仮想モデルの連動による高精度意思決定

【主要企業・プレーヤーマップを一挙公開】

AWS、Microsoft、Siemens、GE、Qualcomm、IBM、Google、NEC、NTTグループ、Entrans.aiなどグローバル主要企業および日本の大手IT、製造・電機・スタートアップ各社の役割・戦略を比較。

● IoTクラウド／エッジ・プラットフォーム

● 生成AI・マルチモーダルAIフレームワーク

● デジタルツイン構築、オープンAPI連携モデル

● オンプレミス～クラウド／エッジ・ハイブリッド運用

これらのテクノロジーベンダーとチップメーカー、コンサル企業が「オープンな統合ソリューション」を生み出しており、エコシステム全体の活性化が進んでいる。

【アーキテクチャと導入モデルの徹底解析】

リアルタイム性・プライバシーへの要求増大から「エッジAI×クラウドAIの協調」モデルが定着。初期はデータ収集基盤を設け、段階的にAI／生成AI／エージェントAIを導入、デジタルツインで全体最適を図るステップを紹介している。

● データの質・量確保

● フィードバックループ、現場従業員との適応

● 分散型マルチエージェント構造

【 各産業分野での導入／応用事例を網羅】

製造DX・スマートファクトリー

AIによる故障予兆・現場業務最適化、生成AIによる設計ドキュメント自動生成、複数工場・工程のシステムズオブシステムによる統合管理。Siemens、三菱電機、ファナックなどのソリューション。エッジAI（NVIDIA, Qualcomm）・5G/6G普及による現場自律性向上も特筆。

物流・サプライチェーン

IoTセンサーとクラウド連携によるリアルタイム在庫・配送管理、GAN等AIによるシナリオ最適化、Deutsche Post DHL等での活用。

エネルギー・建設・インフラ

Schneider Electric、Siemens Energy、Qbots Energy等によるスマートグリッド、予測保全、建設現場デジタルツイン。

ヘルスケア／医療

マルチモーダルAI・遠隔モニタリング（Omron, Biofourmis, Siemens Healthineers）、AI問診・疾患説明、クラウド連携型電子カルテ、医療用デジタルツインの台頭。

農業・アグリテック

NTTグループ、NEC、クボタ等による生育環境・作業履歴のIoT解析、ドローン・ロボの自動運転、生成AI経営支援。

スポーツ分野

Google DeepMind・IBM・Sportlogiq等によるマルチモーダルAI試合解析、戦術自動提案、パフォーマンス個別最適化、NTTデータの人流解析など。

【 技術課題・運用ガバナンス・今後の方向性を明解にガイダンス】

● データプライバシー・セキュリティ（暗号化、匿名化、連合学習）

● 生成AI倫理・説明可能性・AI判断の透明性

● ユーザーリテラシー・教育プログラム

● 課題別対応（データ不足→シミュレーション生成／システム統合困難→標準連携）

● サプライチェーンリスク、AI判断プロセスの可視化、現場ニーズ反映など、リアルな運用留意点とセットで論じている。

【利用価値／対象読者】

本白書は、IoT・AI・デジタルツイン・生成AIの産業応用を検討・推進する企業経営者・事業企画担当・IT/現場部門責任者・研究者・コンサルタントにとって、「産業横断での最先端動向」「成功企業の戦略」「アーキテクチャや導入フロー」「運用上のリスクと解決策」「国内外の競争地図」を短時間で把握できる実務的ガイドとなる。

