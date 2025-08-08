社名変更及び新経営体制のお知らせ

映画.com株式会社

映画.com株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上嵩之、以下「当社」）の社名変更及び新経営体制についてお知らせいたします。当社は、引き続き信頼される映画情報のサイトとしてサービス向上に努めてまいります。

1）社名変更について

当社は、企業ブランドの強化及び企業運営体制の変更に伴い、社名を変更いたしました。

新社名：映画.com株式会社（旧社名：株式会社エイガ・ドット・コム）

変更日：2025年8月1日

本変更に伴い、住所、電話番号、法人番号などに変更はございません。

●代表取締役社長 井上嵩之ご挨拶

映画.com株式会社は、これまで映画という文化・エンターテイメントの魅力を多くの方々に届けるべく、情報発信・コミュニティ形成に努めてまいりました。映画業界は変革のスピードが増す中にありますが、当社の持つメディアとしての強みと新たな発想を掛け合わせ、より多くの作品やクリエイター、そして映画ファンの皆さまをつなぐ存在として成長してまいります。

また今回、資本の関係に変動がございましたが、映画情報メディアとしての中立性及び独立性をこれまで同様に堅持し、特定の取引先様に偏ることなく、すべての取引先様と誠実な関係を築いてまいります。加えて、引き続き徹底した情報管理にも努めてまいります。

当社は、取引先各社様の映画作品の成功に向けて、今後とも最適なプロモーション戦略と高品質なサービスを提供し続けることをお約束いたします。

今後とも皆さまのご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

2）新経営体制について

当社は、経営体制の強化を目的として、以下の通り役員体制の変更を行いました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167398/table/1_1_9f935cafffe2023a52a1d84725651875.jpg?v=202508090355 ]

■映画.com 会社概要

会社名：映画.com株式会社

代表者：代表取締役社長 井上嵩之

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア8F

Webサイト：https://eiga.com